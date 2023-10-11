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غزة: إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها

10/11/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات.
ولم تفصح كتائب القسام عن المزيد من المعلومات حول هوية المستوطنة.




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