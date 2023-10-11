اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية يعقد يوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مخصصا للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يوم الجمعة الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، حسبما ذكرت مصادر في مجلس الأمن.

وسيكرس الاجتماع للوضع في الشرق الأوسط عموما، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من ألف وحدة سكنية في قطاع غزة قد دمرت بالكامل، ونحو 560 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار جسيمة، ولم تعد صالحة للسكن.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتضررت حوالي 560 وحدة سكنية أخرى بأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت 12630 وحدة أخرى لأضرار بدرجة أقل.