اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية يعقد يوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مخصصا للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يوم الجمعة الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، حسبما ذكرت مصادر في مجلس الأمن.
وسيكرس الاجتماع للوضع في الشرق الأوسط عموما، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من ألف وحدة سكنية في قطاع غزة قد دمرت بالكامل، ونحو 560 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار جسيمة، ولم تعد صالحة للسكن.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتضررت حوالي 560 وحدة سكنية أخرى بأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت 12630 وحدة أخرى لأضرار بدرجة أقل.
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