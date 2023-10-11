مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين في حادث قطار سريع بالهند

وقالت صحيفة Hindustan Times أن عدد الضحايا بلغ 100 شخص. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 عربة من قطار الشمال الشرقي السريع، الذي كان يسير بين منطقة العاصمة وولاية آسام، خرجت عن مسارها.

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