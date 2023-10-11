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مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين في حادث قطار سريع بالهند

10/11/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام هندية بأن قطارا سريعا خرج عن مساره في شرق الهند، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح حوالي 100 آخرين.
وذكرت صحيفة Times of India أن الحادث وقع في منطقة بوكسار بولاية بيهار.

وقالت صحيفة Hindustan Times أن عدد الضحايا بلغ 100 شخص.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 عربة من قطار الشمال الشرقي السريع، الذي كان يسير بين منطقة العاصمة وولاية آسام، خرجت عن مسارها.

روسيا اليوم

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