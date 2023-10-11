مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين في حادث قطار سريع بالهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام هندية بأن قطارا سريعا خرج عن مساره في شرق الهند، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح حوالي 100 آخرين.
وذكرت صحيفة Times of India أن الحادث وقع في منطقة بوكسار بولاية بيهار.
وقالت صحيفة Hindustan Times أن عدد الضحايا بلغ 100 شخص.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 عربة من قطار الشمال الشرقي السريع، الذي كان يسير بين منطقة العاصمة وولاية آسام، خرجت عن مسارها.
روسيا اليوم
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