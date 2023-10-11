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كتائب القسام تقصف حيفا بصواريخ بعيدة المدى

10/11/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف مدينة حيفا بصواريخ بعيدة المدى.


ودوّت صافرات الإنذار حسب هيئة البث الإسرائيلية في مدن وبلدات شمالي فلسطين المحتلة، بما في ذلك حيفا وبيسان وطبرية والجليل والجولان المحتل.


وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان، استهداف منطقة حيفا بصاروخ بعيد المدى من طراز R160.

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