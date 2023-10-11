تركيا: بدء محاكمة متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، محاكمة 17 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فإن المحاكمة التي بدأت في محكمة الجنايات الـ30 بإسطنبول، حضرها 17 متهماً برفقة محاميهم، منهم 6 أشخاص مسجونين على ذمة التحقيق بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية عبر تزويدها ببيانات بعض الشركات في تركيا".
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