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إعفاءات

10/11/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬وفترة‭ ‬التوقف‭ ‬لأيام‭ (‬فيفا‭) ‬استغلتها‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬المحليّة‭ ‬لتقييم‭ ‬أمور‭ ‬فرقها،‭ ‬وما‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬نتائج،‭ ‬وهذه‭ ‬العملية‭ ‬إيجابية؛‭ ‬متى‭ ‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬العصبية‭ ‬والتشنج،‭ ‬وكانت‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬علمية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬فوري‭ ‬للسلبيات‭ ‬التي‭ ‬يُخشى‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬منها‭.‬


} ‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬طبيعية؛‭ ‬بل‭ ‬قل‭ ‬عنها‭ ‬عالمية،‭ ‬وما‭ ‬دمنا‭ ‬ارتضينا‭ (‬الاحتراف‭) ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬ومواكبة‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تطور؛‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭ ‬الايجابية‭ ‬والسلبية،‭ ‬ففي‭ ‬الحالة‭ ‬الأولى‭ ‬يتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمور،‭ ‬فالفوز‭ ‬يغطي‭ ‬السلبيات،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬تكون‭ ‬العملية‭ ‬تصحيحية‭!‬


} ‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬الإعفاءات‭ ‬والاستقالات‭ ‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬تغضب‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار،‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬تطولهم‭ ‬الاعفاءات،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تسيء‭ ‬إليهم‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬تاريخهم،‭ ‬فربما‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬يرون‭ ‬أمورًا‭ ‬هم‭ ‬لا‭ ‬يرونها،‭ ‬وهم‭ ‬مؤتمنون‭ ‬على‭ ‬فرقهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية،‭ ‬وحين‭ ‬تأتي‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬فأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تخدمه‭.‬


} ‭ ‬ولعل‭ ‬انشغال‭ ‬الشارع‭ ‬الكروي‭ ‬بما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬استقالات‭ ‬وإعفاءات،‭ ‬والأمر‭ ‬طبيعي؛‭ ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يكثر‭ ‬الحديث‭ ‬والتنظير،‭ ‬وهي‭ ‬تتم‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النوادي‭ ‬المعنيّة‭ ‬والمدربين‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬سرية‭ ‬تحكم‭ ‬هذه‭ ‬القرارات؛‭ ‬بل‭ ‬تُسوّق‭ ‬إعلاميًّا‭ ‬احترامًا‭ ‬لصوابيتها‭.‬


} ‭ ‬والرؤى‭ ‬النادوية‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬تختلف‭ ‬بين‭ ‬ناد‭ ‬وآخر،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية؛‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الفرصة‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬لتعديل‭ ‬أمور‭ ‬فرقها‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنيّة،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬خبرة‭ ‬إدارية‭ ‬فتستعجل‭ ‬القرارات،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬فإن‭ ‬الاتهامات‭ ‬واللوم‭ ‬لا‭ ‬تطول‭ ‬إلّا‭ ‬مجالس‭ ‬الادارات‭.‬


} ‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬ألّا‭ ‬تقتصر‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى‭ (‬الرجال‭) ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عملية‭ ‬التكوين‭ ‬والتصعيد،‭ ‬وأن‭ ‬تُحسن‭ ‬الأندية‭ ‬عملية‭ ‬المتابعة‭ ‬والمراقبة‭ ‬لتأتي‭ ‬عملية‭ ‬التدريب‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬عملية‭ ‬وليس‭ ‬عشوائية،‭ ‬وأن‭ ‬يُراعى‭ ‬في‭ ‬المشرفين‭ ‬الفنيين‭ ‬الأمر‭ ‬العلمي‭ ‬والتربوي‭.‬


} ‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي،‭ ‬وموجة‭ ‬الإعفاءات‭ ‬والاستقالات‭ ‬ستتوالى‭ ‬في‭ ‬الدرجتين‭ ‬الممتازة‭ ‬والثانية؛‭ ‬وحتّى‭ ‬في‭ ‬الفئات،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬ألّا‭ ‬تغفل‭ ‬تقييم‭ ‬الجوانب‭ ‬الإدارية؛‭ ‬والإداريين‭ ‬أنفسهم،‭ ‬لأنّهُ‭ ‬أحيانًا‭ ‬يكون‭ (‬خراب‭ ‬البصرة‭) ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإداري،‭ ‬والإداريون‭ ‬لا‭ ‬يحسنون‭ ‬تسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬الفنيين‭!‬

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