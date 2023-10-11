Thursday, 12 October 2023 03:14 GMT

كلام عن صغار الطائرة

10/11/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لقد‭ ‬تابعنا‭ ‬جزءا‭ ‬يسيرا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬لقاءات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الصغار‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الفائت،‭ ‬ومن‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬لديها‭ ‬كم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهذا‭ ‬يثلج‭ ‬الصدر‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬والبعض‭ ‬حضر‭ ‬بعدد‭ ‬يكاد‭ ‬يغطي‭ ‬المطلوب،‭ ‬ويبقى‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬كلها‭ ‬تعمل،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬نسبي‭ ‬المبذول‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬ويبقى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وهذه‭ ‬الفئة‭ ‬بالذات‭ ‬صعبا‭ ‬وثقيلا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وأمانة‭ ‬تربوية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فنية،‭ ‬ولا‭ ‬يكلف‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬كان،‭ ‬بل‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأندية‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬اختيارها‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتكوين‭ ‬والتأسيس،‭ ‬ولهذا‭ ‬يستحق‭ ‬مدربو‭ ‬الفئات‭ ‬ومشرفوها‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬مردودا‭ ‬ماديا‭ ‬جيدا،‭ ‬لكن‭ ‬الأندية‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬المدربين‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬رخيص‭ ‬قوي‮»‬‭.‬


} ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬صغار‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أوصل‭ ‬‮«‬باص‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬المنافسات،‭ ‬وكانوا‭ ‬بلا‭ ‬حسيب‭ ‬أو‭ ‬رقيب‭ ‬من‭ ‬إداري‭ ‬أو‭ ‬مشرف،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمامهم‭ ‬إلا‭ ‬اللعب‭ ‬وتزجية‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬طريقتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وكانوا‭ ‬يلاحقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬ويتعاركون‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المزح،‭ ‬وهم‭ ‬يتنقلون‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬الصالة‭ ‬ومرافقها،‭ ‬هذا‭ ‬المنظر‭ ‬يترك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬استفهام،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬لو‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصغار‭ ‬لأي‭ ‬مكروه؟


} ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬حضر‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬وحده‭ ‬الموجود‭ ‬مع‭ ‬الصغار،‭ ‬كنت‭ ‬أراقبه‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أرأف‭ ‬بحاله‭ ‬ووضعه،‭ ‬لا‭ ‬مشرف‭ ‬ولا‭ ‬إداري‭ ‬ولا‭ ‬يحزنون،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتجي‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬إنتاجية،‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يعيدنا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬خمسين‭ ‬سنة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬إنه‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬سطل‭ ‬الماء‮»‬،‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬الخير‭ ‬ارحموا‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬يرحمكم‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬السماء‭.‬


} ‭ ‬لاحظنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬ضمن‭ ‬فرق‭ ‬صغار‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬مكرشين‮»‬‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭: ‬هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬والمدرب،‭ ‬فأين‭ ‬مراقبة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬لنوعية‭ ‬وكمية‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يتناوله‭ ‬ابنه؟‭ ‬وهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬فعلا‭ ‬يتدربون؟‭ ‬وهل‭ ‬فكر‭ ‬مدربوهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬خاص‭ ‬لإنقاص‭ ‬وزنهم‭ ‬وتنحيفهم،‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬فني؟

MENAFN11102023000055011008ID1107228695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث