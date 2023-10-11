كلام عن صغار الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬صغار‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أوصل‭ ‬‮«‬باص‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬المنافسات،‭ ‬وكانوا‭ ‬بلا‭ ‬حسيب‭ ‬أو‭ ‬رقيب‭ ‬من‭ ‬إداري‭ ‬أو‭ ‬مشرف،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمامهم‭ ‬إلا‭ ‬اللعب‭ ‬وتزجية‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬طريقتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وكانوا‭ ‬يلاحقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬ويتعاركون‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المزح،‭ ‬وهم‭ ‬يتنقلون‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬الصالة‭ ‬ومرافقها،‭ ‬هذا‭ ‬المنظر‭ ‬يترك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬استفهام،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬لو‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصغار‭ ‬لأي‭ ‬مكروه؟





} ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬حضر‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬وحده‭ ‬الموجود‭ ‬مع‭ ‬الصغار،‭ ‬كنت‭ ‬أراقبه‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أرأف‭ ‬بحاله‭ ‬ووضعه،‭ ‬لا‭ ‬مشرف‭ ‬ولا‭ ‬إداري‭ ‬ولا‭ ‬يحزنون،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتجي‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬إنتاجية،‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يعيدنا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬خمسين‭ ‬سنة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬إنه‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬سطل‭ ‬الماء‮»‬،‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬الخير‭ ‬ارحموا‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬يرحمكم‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬السماء‭.‬





} ‭ ‬لاحظنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬ضمن‭ ‬فرق‭ ‬صغار‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬مكرشين‮»‬‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭: ‬هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬والمدرب،‭ ‬فأين‭ ‬مراقبة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬لنوعية‭ ‬وكمية‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يتناوله‭ ‬ابنه؟‭ ‬وهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬فعلا‭ ‬يتدربون؟‭ ‬وهل‭ ‬فكر‭ ‬مدربوهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬خاص‭ ‬لإنقاص‭ ‬وزنهم‭ ‬وتنحيفهم،‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬فني؟