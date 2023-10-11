التعليم والصحة.. أساس التقدم والنهضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذات‭ ‬يوم‭ ‬وقف‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬لي‭ ‬ميونج‭ ‬باك‮»‬،‭ ‬ووصف‭ ‬سبب‭ ‬تقدم‭ ‬بلاده‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬قوة‭ ‬التعليم‭.. ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬الآباء‭ ‬أي‭ ‬طعام‭ ‬على‭ ‬موائدهم،‭ ‬فإنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يضحُّون‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬لتعليم‭ ‬أبنائهم‭.. ‬وهؤلاء‭ ‬الأبناء‭ ‬تم‭ ‬إعدادهم؛‭ ‬ليقودوا‭ ‬النهضة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لكوريا‭.. ‬إن‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬تقدم‭ ‬الأفراد‭ ‬والبلاد‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الجيدة‭ ‬والرفاه‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث،‭ ‬وجاء‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬الجيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع،‭ ‬ضمن‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬السبعة‭ ‬عشر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاه‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬لكي‭ ‬يعيش‭ ‬الناس‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬ومثمرة،‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬المعرفة‭ ‬لتفادي‭ ‬الأمراض‭ ‬على‭ ‬أنواعها،‭ ‬وأن‭ ‬التعليم‭ ‬بذاته‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬للتنمية‭ ‬والمعاينة‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬إعلان‭ ‬إنشيون‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬يطور‭ ‬المهارات‭ ‬والقيم‭ ‬والمواقف،‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬وسليمة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة،‭ ‬والاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنفق‭ ‬الدولة‭ ‬مشكورة‭ ‬قرابة‭ ‬ثلث‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لأهمية‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬للدولة‭ ‬والشعب،‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا‭. ‬

وفي‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ (‬2023‭ - ‬2026‭) ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬التعليم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬والتنافسية‭.‬

لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬معا،‭ ‬ودعم‭ ‬تطور‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬والمنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬مرهون‭ ‬بوعي‭ ‬مجتمعي‭ ‬عام،‭ ‬بأهمية‭ ‬هذين‭ ‬القطاعين‭ ‬تحديدا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات،‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات،‭ ‬ومعالجة‭ ‬المشكلات،‭ ‬والسعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬والنهج‭ ‬التشاركي،‭ ‬شرط‭ ‬الإيمان‭ ‬والاعتراف‭ ‬بوجود‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬وملاحظة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الإيمان‭ ‬والاعتراف‭ ‬بأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬كعامل‭ ‬مساند‭ ‬ومراقب،‭ ‬و«زبون‮»‬‭ ‬تقدم‭ ‬له‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وتميز‭ ‬مستدام‭.‬

يقول‭ ‬نيلسون‭ ‬مانديلا‭: ‬‮«‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لتغيير‭ ‬الإنسان‭ ‬والعالم‮»‬‭.. ‬ويقول‭ ‬الفيلسوف‭ ‬‮«‬جون‭ ‬ديوي‮»‬‭: ‬‮«‬التعليم‭ ‬ليس‭ ‬إعدادًا‭ ‬للحياة‭.. ‬بل‭ ‬هو‭ ‬الحياة‭ ‬نفسها‮»‬‭.. ‬وقديما‭ ‬قيل‭: ‬‮«‬من‭ ‬يملك‭ ‬الصحّة‭ ‬يملك‭ ‬الأمل‭.. ‬ومن‭ ‬يملك‭ ‬الأمل‭ ‬يملك‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬