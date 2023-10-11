انتشار الخرف الكاذب بين الشباب.. ما أسبابه وأعراضه؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انتشر مؤخرا بين الشباب مرض «الخرف الكاذب» Pseudodementia ، الذي يؤكد الأطباء أنه مرتبط بشكل مباشر بالمشاكل النفسية، مثل التوتر والقلق والاكتئاب وغيرها.
ووفقا لصحيفة تايمز أوف انديا، فإن هناك عدة عوامل قد تسبب الخرف الكاذب لدى الشباب، أهمها عادات الحياة غير الصحية، والتعرض لمستويات عالية من التوتر جراء أعباء العمل، والقلق والحرمان من النوم والاكتئاب. وأضاف تقرير الصحيفة أن هذا المرض أصبح في السنوات الأخيرة منتشر بشكل واضح بين صفوف الشباب، وخاصة موظفي الشركات. وبهذا الخصوص، أفاد الدكتور «أدفيت شارما»، كبير المسؤولين الطبيين في شركة Truworth Wellness ، أنه «يمكن لعوامل مثل التوتر والاكتئاب والقلق أن تؤثر بشكل عميق في الصحة الفسيولوجية والعقلية للموظف، ما يؤدي إلى ظهور أعراض أخرى مثل ضعف الذاكرة، وصعوبات اللغة، وضعف في اتخاذ القرارات، والاضطرابات العاطفية، والارتباك». وأشار شارما إلى أنه من الضروري فهم خطورة مرض الخرف الكاذب للتعامل معه والوقاية منه من خلال خطة علاج شاملة.
ومن أبرز أعراض الخرف الكاذب: المزاج المكتئب، والشعور بالعجز واليأس، ومشاكل في الكلام وصعوبة في استرجاع الكلمات، وضعف بالذاكرة، ومشاكل في التركيز، وصعوبة باتخاذ القرارات أو تخطيط المهام.
وينصح الخبراء النفسيون بتقديم المساعدة اللازمة لفئة الشباب العاملين في الشركات، من خلال برامج تهدف إلى تخفيف الإجهاد عنهم والموازنة بين عملهم وحياتهم الخاصة، وتشجيعهم على اتباع أنظمة غذائية غنية بفيتامين «ب 12»، الذي يدعم صحة الدماغ، وممارسة الرياضات التأملية كاليوغا والاسترخاء
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