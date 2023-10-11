Thursday, 12 October 2023 03:14 GMT

انتشار الخرف الكاذب بين الشباب.. ما أسبابه وأعراضه؟

10/11/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتشر‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬مرض‭ ‬‮«‬الخرف‭ ‬الكاذب‮»‬‭ ‬ Pseudodementia ،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أنه‭ ‬مرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمشاكل‭ ‬النفسية،‭ ‬مثل‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬وغيرها‭.
‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬انديا،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬الخرف‭ ‬الكاذب‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬أهمها‭ ‬عادات‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحية،‭ ‬والتعرض‭ ‬لمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬جراء‭ ‬أعباء‭ ‬العمل،‭ ‬والقلق‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬والاكتئاب‭. ‬وأضاف‭ ‬تقرير‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬منتشر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الشباب،‭ ‬وخاصة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركات‭. ‬وبهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬أدفيت‭ ‬شارما‮»‬،‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬الطبيين‭ ‬في‭ ‬شركة Truworth Wellness ،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لعوامل‭ ‬مثل‭ ‬التوتر‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬والعقلية‭ ‬للموظف،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬ضعف‭ ‬الذاكرة،‭ ‬وصعوبات‭ ‬اللغة،‭ ‬وضعف‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬والاضطرابات‭ ‬العاطفية،‭ ‬والارتباك‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬شارما‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬فهم‭ ‬خطورة‭ ‬مرض‭ ‬الخرف‭ ‬الكاذب‭ ‬للتعامل‭ ‬معه‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬شاملة‭.
‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أعراض‭ ‬الخرف‭ ‬الكاذب‭: ‬المزاج‭ ‬المكتئب،‭ ‬والشعور‭ ‬بالعجز‭ ‬واليأس،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬استرجاع‭ ‬الكلمات،‭ ‬وضعف‭ ‬بالذاكرة،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬التركيز،‭ ‬وصعوبة‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬تخطيط‭ ‬المهام‭. ‬

وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬النفسيون‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬اللازمة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الإجهاد‭ ‬عنهم‭ ‬والموازنة‭ ‬بين‭ ‬عملهم‭ ‬وحياتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنظمة‭ ‬غذائية‭ ‬غنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬‮«‬ب‭ ‬12‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬صحة‭ ‬الدماغ،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضات‭ ‬التأملية‭ ‬كاليوغا‭ ‬والاسترخاء

MENAFN11102023000055011008ID1107228693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث