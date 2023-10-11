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قبل إدراج اسمها في موسوعة ((جينيس)).. وفاة أكبر معمرة قفزت بالمظلة

10/11/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت‭ ‬المعمرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬دورثي‭ ‬هوفنر‮»‬‭ ‬104‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إيلنوي،‭ ‬قبل‭ ‬إدراج‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬كأكبر‭ ‬معمرة‭ ‬تقفز‭ ‬بالمظلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.
‬وقال‭ ‬‮«‬جو‭ ‬كونانت‮»‬،‭ ‬صديق‭ ‬دورثي‭ ‬المقرب‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬بروكديل‮»‬‭ ‬لرعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬دورثي‭ ‬متوفاة‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬لفظت‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬خلال‭ ‬نومها‭ ‬ليلة‭ ‬الأحد‭. ‬

وأشار‭ ‬كونانت‭ ‬وهو‭ ‬ممرض‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬فيها‭ ‬دورثي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الراحلة‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بطاقة‭ ‬مذهلة،‭ ‬وظلت‭ ‬حتى‭ ‬يومها‭ ‬الأخير‭ ‬بقدرات‭ ‬عقلية‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭.
‬وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬قيلولة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهيرة،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬حفلات‭ ‬العشاء‭ ‬والمناسبات‮»‬‭.
‬وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬قفزت‭ ‬دورثي‭ ‬بالمظلة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬ Skydive Chicago ،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬إدراج‭ ‬اسمها‭ ‬بكتاب‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬العالمي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أكبر‭ ‬لاعبة‭ ‬قفزت‭ ‬بالمظلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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