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تكساس تعدم رجلا قتل امرأة خلال سرقته سيارة

10/11/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعدمت‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالحقنة‭ ‬القاتلة‭ ‬رجلاً‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام‭ ‬لقتله‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬أثناء‭ ‬سرقة‭ ‬سيارة‭ ‬قبل‭ ‬عقدين،‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬بذلها‭ ‬محاموه‭ ‬لتأجيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عقوبته‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬القضاء‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬جديديا‭ ‬مورفي‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬الساعة‭ ‬22‭:‬15‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬03:15‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينيتش‭) ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬سجون‭ ‬هانتسفيل‭. ‬وقال‭ ‬السجين‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬تلاوة‭ ‬مزمور‭: ‬‮«‬لعائلة‭ ‬الضحية،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أعتذر‭ ‬بصدق‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬ذلك‭ ‬الراحة‭ ‬لكم،‭ ‬شكراً‭ ‬لكم‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬دينَ‭ ‬مورفي،‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬عقدين‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام،‭ ‬بتهمة‭ ‬سرقة‭ ‬سيارة‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬2000،‭ ‬وأجبرها‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬على‭ ‬توصيله‭. ‬

وبحسب‭ ‬حجج‭ ‬محاميه،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬مورفي‭ ‬تعرض‭ ‬للإيذاء‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الحضانة،‭ ‬وظهرت‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬مشكلات‭ ‬ذهنية‭ ‬خطرة،‭ ‬بينها‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الهلوسة‭. ‬

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬الجريمة،‭ ‬فإنه‭ ‬ادعى‭ ‬أن‭ ‬نيته‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قتل‭ ‬المرأة،‭ ‬وحاول‭ ‬عبثاً‭ ‬تعديل‭ ‬الحكم‭. ‬

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