تكساس تعدم رجلا قتل امرأة خلال سرقته سيارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعدمت ولاية تكساس الأمريكية يوم الثلاثاء بالحقنة القاتلة رجلاً حُكم عليه بالإعدام لقتله امرأة مسنة أثناء سرقة سيارة قبل عقدين، رغم جهود بذلها محاموه لتأجيل تنفيذ عقوبته. وقالت إدارة القضاء الجنائي في تكساس إنه تم إعلان وفاة جديديا مورفي (48 عاما) الساعة 22:15 بالتوقيت المحلي (03:15 صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) بعد تنفيذ العقوبة في أحد سجون هانتسفيل. وقال السجين في تصريحه الأخير قبل تلاوة مزمور: «لعائلة الضحية، أريد أن أقول إنني أعتذر بصدق عن كل ما فعلته. آمل أن يحمل ذلك الراحة لكم، شكراً لكم». وقد دينَ مورفي، الذي أمضى عقدين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة سرقة سيارة وإطلاق النار على امرأة مسنة في 4 أكتوبر 2000، وأجبرها تحت تهديد السلاح على توصيله.
وبحسب حجج محاميه، التي نقلتها الصحافة المحلية في الأسابيع الأخيرة، فإن مورفي تعرض للإيذاء عندما كان طفلا في دور الحضانة، وظهرت عليه علامات مشكلات ذهنية خطرة، بينها معاناته من الهلوسة.
ورغم أنه لم ينكر الجريمة، فإنه ادعى أن نيته لم تكن قتل المرأة، وحاول عبثاً تعديل الحكم.
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