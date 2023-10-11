تكساس تعدم رجلا قتل امرأة خلال سرقته سيارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬حجج‭ ‬محاميه،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬مورفي‭ ‬تعرض‭ ‬للإيذاء‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الحضانة،‭ ‬وظهرت‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬مشكلات‭ ‬ذهنية‭ ‬خطرة،‭ ‬بينها‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الهلوسة‭. ‬

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬الجريمة،‭ ‬فإنه‭ ‬ادعى‭ ‬أن‭ ‬نيته‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قتل‭ ‬المرأة،‭ ‬وحاول‭ ‬عبثاً‭ ‬تعديل‭ ‬الحكم‭. ‬