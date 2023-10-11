رئيس الجامعة الأهلية يدشن كتابه ((بيوت وقرى البحرين القديمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬جمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسمها‭ ‬الثقافي‭ ‬70‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والمختصين‭ ‬والمهتمين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬العالي‭ ‬كيفية‭ ‬إظهار‭ ‬البنائين‭ ‬البحرينيين‭ ‬القدامى‭ ‬لهذه‭ ‬الصنعة‭ ‬واستخدامهم‭ ‬للمواد‭ ‬المحلية‭ ‬لبناء‭ ‬تصميمات‭ ‬وهندسة‭ ‬معمارية‭ ‬رائعة‭ ‬تتناسب‭ ‬وطريقة‭ ‬حياتهم‭ ‬وتقاليدهم‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬باعثه‭ ‬على‭ ‬تأليف‭ ‬الكتاب‭ ‬جمعه‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لمختلف‭ ‬قرى‭ ‬البحرين‭ ‬لشعوره‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬بيئتها‭ ‬وافتقاده‭ ‬إليها‭ ‬أثناء‭ ‬غربته‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬أراد‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬التوثيقية‭ ‬أن‭ ‬تؤرشف‭ ‬وتحفظ‭ ‬وتكون‭ ‬متاحة‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬الآخرين‭ ‬فوثقها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭.‬

وقدم‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬كتابه‭ ‬متضمنا‭ ‬16‭ ‬فصلاً،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬تلك‭ ‬الفصول‭ ‬التصميم‭ ‬الخارجي‭ ‬للبيوت‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬نوافذ‭ ‬وأبواب‭ ‬وحيطان‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬أهل‭ ‬القرى‭ ‬للحجارة‭ ‬والأخشاب‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والهندسة‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذه‭ ‬المنازل‭ ‬كالسلم‭ ‬والمجلس‭ ‬والحوي‭ ‬والليوان‭. ‬يصف‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬الصور‭ ‬الفريدة‭ ‬للمعمار‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬البحرينية‭ ‬وكيفية‭ ‬انعكاس‭ ‬تقاليد‭ ‬القرية‭ ‬القديمة‭ ‬والتفكير‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭. ‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬مداخلات‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬الحاضرين‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‮

‬يشكل‭ ‬مرجعا‭ ‬مهما‭ ‬وجديدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والاهتمامات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬المؤرخين‭ ‬والمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬والفنانين‭ ‬والمصممين‭ ‬المهتمين‭ ‬بتقاليد‭ ‬وثقافة‭ ‬وتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الجميلة‭. ‬ونوهوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يقدم‭ ‬معرفة‭ ‬واسعة‭ ‬لمن‭ ‬يطالعه‭ ‬بشأن‭ ‬الذاكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬للقرى‭ ‬والحياة‭ ‬فيها‭.‬