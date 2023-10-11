رئيس الجامعة الأهلية يدشن كتابه ((بيوت وقرى البحرين القديمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في أمسية مميزة، استعرض البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية كتابه الجديد والمستند إلى الصورة «بيوت قرى البحرين القديمة... نظرة إلى الماضي» كتابا توثيقيا فريدا من نوعه،
يستعرض التصاميم والهندسة المعمارية لمنازل القرية البحرينية التقليدية.
جاء ذلك خلال الأمسية التي احتضنتها جمعية تاريخ وآثار البحرين ضمن فعاليات موسمها الثقافي 70 وسط حضور عدد من الأكاديميين والمختصين والمهتمين، حيث استعرض العالي كيفية إظهار البنائين البحرينيين القدامى لهذه الصنعة واستخدامهم للمواد المحلية لبناء تصميمات وهندسة معمارية رائعة تتناسب وطريقة حياتهم وتقاليدهم.
وفي كلمته أوضح البروفيسور العالي أن باعثه على تأليف الكتاب جمعه عددا كبيرا جدا من الصور لمختلف قرى البحرين لشعوره بالانتماء إلى بيئتها وافتقاده إليها أثناء غربته في مراحل الدراسات العليا في الخارج، حيث أراد لهذه التجربة التوثيقية أن تؤرشف وتحفظ وتكون متاحة ليستفيد منها الآخرين فوثقها في هذا الكتاب.
وقدم البروفيسور العالي كتابه متضمنا 16 فصلاً، حيث تناولت تلك الفصول التصميم الخارجي للبيوت القديمة من نوافذ وأبواب وحيطان وكيفية استخدام أهل القرى للحجارة والأخشاب في البناء والهندسة الداخلية لهذه المنازل كالسلم والمجلس والحوي والليوان. يصف كل فصل الصور الفريدة للمعمار في القرى البحرينية وكيفية انعكاس تقاليد القرية القديمة والتفكير الديني في تصميم هذه المنازل.
وقد أكدت مداخلات الأكاديميين والباحثين الحاضرين أن الكتاب
يشكل مرجعا مهما وجديدا من نوعه لذوي الاختصاص والاهتمامات المختلفة مثل المؤرخين والمهندسين المعماريين والفنانين والمصممين المهتمين بتقاليد وثقافة وتاريخ البحرين الجميلة. ونوهوا إلى أن الكتاب يقدم معرفة واسعة لمن يطالعه بشأن الذاكرة البحرينية للقرى والحياة فيها.
MENAFN11102023000055011008ID1107228689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.