Thursday, 12 October 2023 03:14 GMT

رئيس الجامعة الأهلية يدشن كتابه ((بيوت وقرى البحرين القديمة))

10/11/2023 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أمسية‭ ‬مميزة،‭ ‬استعرض‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬والمستند‭ ‬إلى‭ ‬الصورة‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬قرى‭ ‬البحرين‭ ‬القديمة‭... ‬نظرة‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‮»‬‭ ‬كتابا‭ ‬توثيقيا‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه،‮
‬يستعرض‭ ‬التصاميم‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬لمنازل‭ ‬القرية‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬جمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسمها‭ ‬الثقافي‭ ‬70‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والمختصين‭ ‬والمهتمين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬العالي‭ ‬كيفية‭ ‬إظهار‭ ‬البنائين‭ ‬البحرينيين‭ ‬القدامى‭ ‬لهذه‭ ‬الصنعة‭ ‬واستخدامهم‭ ‬للمواد‭ ‬المحلية‭ ‬لبناء‭ ‬تصميمات‭ ‬وهندسة‭ ‬معمارية‭ ‬رائعة‭ ‬تتناسب‭ ‬وطريقة‭ ‬حياتهم‭ ‬وتقاليدهم‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬باعثه‭ ‬على‭ ‬تأليف‭ ‬الكتاب‭ ‬جمعه‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لمختلف‭ ‬قرى‭ ‬البحرين‭ ‬لشعوره‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬بيئتها‭ ‬وافتقاده‭ ‬إليها‭ ‬أثناء‭ ‬غربته‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬أراد‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬التوثيقية‭ ‬أن‭ ‬تؤرشف‭ ‬وتحفظ‭ ‬وتكون‭ ‬متاحة‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬الآخرين‭ ‬فوثقها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭.‬

وقدم‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬كتابه‭ ‬متضمنا‭ ‬16‭ ‬فصلاً،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬تلك‭ ‬الفصول‭ ‬التصميم‭ ‬الخارجي‭ ‬للبيوت‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬نوافذ‭ ‬وأبواب‭ ‬وحيطان‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬أهل‭ ‬القرى‭ ‬للحجارة‭ ‬والأخشاب‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والهندسة‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذه‭ ‬المنازل‭ ‬كالسلم‭ ‬والمجلس‭ ‬والحوي‭ ‬والليوان‭. ‬يصف‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬الصور‭ ‬الفريدة‭ ‬للمعمار‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬البحرينية‭ ‬وكيفية‭ ‬انعكاس‭ ‬تقاليد‭ ‬القرية‭ ‬القديمة‭ ‬والتفكير‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭. ‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬مداخلات‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬الحاضرين‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‮
‬يشكل‭ ‬مرجعا‭ ‬مهما‭ ‬وجديدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والاهتمامات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬المؤرخين‭ ‬والمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬والفنانين‭ ‬والمصممين‭ ‬المهتمين‭ ‬بتقاليد‭ ‬وثقافة‭ ‬وتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الجميلة‭. ‬ونوهوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يقدم‭ ‬معرفة‭ ‬واسعة‭ ‬لمن‭ ‬يطالعه‭ ‬بشأن‭ ‬الذاكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬للقرى‭ ‬والحياة‭ ‬فيها‭.‬

MENAFN11102023000055011008ID1107228689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث