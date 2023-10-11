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حمد الخيرية تقيم حفل زواج جماعي لـ60 شابا وشابة

10/11/2023 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الخيرية،‭ ‬ممثلة‭ ‬بلجنة‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬حفل‭ ‬الزواج‭ ‬الجماعي‭ ‬كلمة‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬المعيلي‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والذي‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وأهداف‭ ‬منشودة‭ ‬وتمنى‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬السادة‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬مهام‭ ‬عمله،‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬المعيلي‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬داعما‭ ‬ومساندا‭ ‬لمشاريع‭ ‬الجمعية،‭ ‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬العرسان‭ ‬الشاب‭ ‬الحارث‭ ‬وحيد‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬العرسان‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬ومازالت‭ ‬تدعم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬حياتهم‭.‬

صرح‭ ‬بذلك‭ ‬الأستاذ‭ ‬شوقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬قمبر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬الذي‭ ‬نوه‭ ‬بجهود‭ ‬الجميع‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭.‬

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