حمد الخيرية تقيم حفل زواج جماعي لـ60 شابا وشابة

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- Akhbar Al Khaleej) أقامت جمعية مدينة حمد الخيرية، ممثلة بلجنة الأعمال الخيرية حيث تضمن حفل الزواج الجماعي كلمة عيسى عبدالله المعيلي نيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، والذي أشار الى ما حققته الجمعية من إنجازات وأهداف منشودة وتمنى للشباب والشابات الحياة الكريمة تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واثنى على جهود السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان العاملة كل حسب مهام عمله، كما نوه المعيلي بالشكر والثناء لكل من وقف داعما ومساندا لمشاريع الجمعية، كما ألقى كلمة العرسان الشاب الحارث وحيد نيابةً عن العرسان وأشاد بجهود الجمعية في عمل الخير منذ تأسيسها ومازالت تدعم الشباب في مختلف مراحل حياتهم.
صرح بذلك الأستاذ شوقي إبراهيم قمبر رئيس لجنة الأعمال الخيرية، الذي نوه بجهود الجميع بغية تحقيق الأهداف لهذه المؤسسة الخيرية.
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