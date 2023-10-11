حامل الرقم في الماراثون لا يخطط للنزول تحت الساعتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نيروبي - (أ ف ب): قال حامل الرقم القياسي العالمي الجديد في سباق الماراثون، العداء الكيني كيلفن كيبتوم، إنه «لا خطط» لديه للنزول تحت الحاجز الرمزي للساعتين في السباق التاريخي.
وتحدّث كيبتوم في نيروبي الثلاثاء، بعد 48 ساعة من تحسينه الرقم العالمي السابق بفارق 34 ثانية والذي كان يحمله مواطنه إليود كيبتشوغي.
وكان كيبتوم (23 عاماً) ألهب شوارع شيكاغو الأحد، في مشاركته الثالثة في الماراثون، مسجّلاً 2:00:35 ساعتين، محطماً بأريحية الرقم السابق البالغ 2:01:09 س خلال فوز كيبتشوغي بماراثون برلين عام 2022.
توّج للمرة الثالثة من أصل ثلاث مشاركات له في سباقات الماراثون التي تبلغ مسافتها 42.195 كلم، بعد فالنسيا في ديسمبر الماضي ولندن في أبريل.
قال كيبتوم: «لا خطط لدي للنزول تحت حاجز الساعتين، بل تحسين رقمي القياسي».
ولم يسبق لكيبتوم أن تواجه مع مواطنه المخضرم كيبتشوغي، لكنه يتمنى فعل ذلك في أولمبياد باريس الصيف المقبل حيث سيسعى ابن الثامنة والثلاثين عاماً الى الفوز بالذهبية للمرة الثالثة توالياً.
وسبق لكيبتشوغي أن نزل تحت حاجز الساعتين (1:59:40 س)، لكن بمساعدة تقنية في مشروع دعمته شركة إينيوس التابعة للملياردير البريطاني جيم راتكليف عام 2019 في فيينا ولم يعترف به الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
أضاف كيبتوم: «كل عداء يسعد بتمثيل بلده، وأتطلع للمشاركة في ماراثون باريس».
أضاف: «لم أتلق رسالة شخصية من إليود كيبتشوغي. لكن اذا تم اختياري للتنافس في أولمبياد باريس فسأكون سعيداً للتسابق إلى جانبه».
أردف صاحب الرقم الصادم في السباق التاريخي: «أهدف الآن للخلود إلى الراحة، اللقاء بفريقي والعودة بقوة لموسم 2024».
ويأتي بروز كيبتوم في وقت تواجه ألعاب القوى الكينية أزمة منشطات مع إيقاف 67 رياضياً كينياً في السنوات الخمس الأخيرة لتعاطي مواد محظورة.
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