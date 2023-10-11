حامل الرقم في الماراثون لا يخطط للنزول تحت الساعتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحدّث‭ ‬كيبتوم‭ ‬في‭ ‬نيروبي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تحسينه‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬السابق‭ ‬بفارق‭ ‬34‭ ‬ثانية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يحمله‭ ‬مواطنه‭ ‬إليود‭ ‬كيبتشوغي‭. ‬

وكان‭ ‬كيبتوم‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬ألهب‭ ‬شوارع‭ ‬شيكاغو‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الماراثون،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬2‭:‬00‭:‬35‭ ‬ساعتين،‭ ‬محطماً‭ ‬بأريحية‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬2‭:‬01‭:‬09‭ ‬س‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬كيبتشوغي‭ ‬بماراثون‭ ‬برلين‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

توّج‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬مشاركات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الماراثون‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مسافتها‭ ‬42‭.‬195‭ ‬كلم،‭ ‬بعد‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ولندن‭ ‬في‭ ‬أبريل‭. ‬

قال‭ ‬كيبتوم‭: ‬‮«‬لا‭ ‬خطط‭ ‬لدي‭ ‬للنزول‭ ‬تحت‭ ‬حاجز‭ ‬الساعتين،‭ ‬بل‭ ‬تحسين‭ ‬رقمي‭ ‬القياسي‮»‬‭.

‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لكيبتوم‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬المخضرم‭ ‬كيبتشوغي،‭ ‬لكنه‭ ‬يتمنى‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬حيث‭ ‬سيسعى‭ ‬ابن‭ ‬الثامنة‭ ‬والثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بالذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭. ‬

وسبق‭ ‬لكيبتشوغي‭ ‬أن‭ ‬نزل‭ ‬تحت‭ ‬حاجز‭ ‬الساعتين‭ (‬1:59:40‭ ‬س‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬بمساعدة‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬دعمته‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس‭ ‬التابعة‭ ‬للملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬ولم‭ ‬يعترف‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭. ‬

أضاف‭ ‬كيبتوم‭: ‬‮«‬كل‭ ‬عداء‭ ‬يسعد‭ ‬بتمثيل‭ ‬بلده،‭ ‬وأتطلع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬باريس‮»‬‭. ‬

أضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتلق‭ ‬رسالة‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬إليود‭ ‬كيبتشوغي‭. ‬لكن‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬فسأكون‭ ‬سعيداً‭ ‬للتسابق‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‮»‬‭. ‬

أردف‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬الصادم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭: ‬‮«‬أهدف‭ ‬الآن‭ ‬للخلود‭ ‬إلى‭ ‬الراحة،‭ ‬اللقاء‭ ‬بفريقي‭ ‬والعودة‭ ‬بقوة‭ ‬لموسم‭ ‬2024‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬بروز‭ ‬كيبتوم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الكينية‭ ‬أزمة‭ ‬منشطات‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬67‭ ‬رياضياً‭ ‬كينياً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتعاطي‭ ‬مواد‭ ‬محظورة‭. ‬







