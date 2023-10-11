فيتيل لا يستبعد العودة إلى سباقات السيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويرغب‭ ‬فيتيل‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حياته‭.‬

وقال‭ ‬فيتيل‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أبدا‭ ‬استبعاد‭ ‬شيء‭ ‬مثل‭ ‬هذا،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬انتهى،‭ ‬عمري‭ ‬ليس‭ ‬المشكلة،‭ ‬واتخذت‭ ‬بنفسي‭ ‬قرار‭ ‬الاعتزال،‭ ‬لكني‭ ‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لكي‭ ‬أعود‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أحظى‭ ‬بشرف‭ ‬قضاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭ ‬وأطفالي‭. ‬هذه‭ ‬أولوية،‭ ‬مثلما‭ ‬أعدت‭ ‬اكتشاف‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬فورمولا1‭ ‬رغم‭ ‬حجمها‭ ‬الكبير‭ ‬أصغر‭ ‬وأصغر‮»‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬فيتيل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬التحمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وهناك‭ ‬أحاديث‭ ‬بالفعل‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬خوضه‭ ‬التجارب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬جوتا‭ ‬البريطاني،‭ ‬والذي‭ ‬يترأسه‭ ‬الألماني‭ ‬ديتار‭ ‬جاس‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬أودي‭ ‬موتوسبورت‭.‬

واعتزل‭ ‬فيتيل‭ ‬فورمولا1‭ ‬عبر‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬مارتين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى،‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬شهدت‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬وفوزه‭ ‬بـ53‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭. ‬







