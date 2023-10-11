سابورو تتخلى عن عرض استضافة الأولمبياد الشتوي عام 2030

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- Akhbar Al Khaleej) طوكيو - (د ب أ): أعلنت مدينة سابورو، الواقعة في شمال اليابان، تخليها عن طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030، حسبما أكدت المدينة واللجنة الأولمبية اليابانية بعد اجتماع عقد أمس الأربعاء.
وتهدف سابورو الآن إلى استضافة الأولمبياد الشتوي في عام 2034 أو بعد ذلك.
ويأتي هذا القرار في خضم فضائح الرشوة الضخمة فيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو عام 2021.
ويحقق مكتب المدعي العام الياباني مع مجموعة من الشركات المتورطة في قضايا فساد تتعلق بأولمبياد طوكيو، حيث يبدو هارويوكي تاكاهاشي، العضو السابق باللجنة المنظمة للدورة، المتهم الرئيسي فيها.
وتم توجيه اتهامات لتاكاهاشي، الموظف السابق بشركة (دينتسو)، التي تعد أكبر وكالة إعلانية في اليابان، والتي كانت وكالة التسويق الحصرية لأولمبياد طوكيو في ذلك الوقت، بقبول رشاوى لمساعدة العديد من الشركات في اختيارها كرعاة للدورة الأولمبية أو وكلاء تسويق.
وطغت فضيحة الفساد بشكل متزايد على عرض سابورو لاستضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2030، حيث كانت المدينة التي نظمت الأولمبياد الشتوي عام 1972، ترغب في استضافة الدورة مجددا.
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