سابورو تتخلى عن عرض استضافة الأولمبياد الشتوي عام 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬سابورو‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2034‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬فضائح‭ ‬الرشوة‭ ‬الضخمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬العاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ويحقق‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الياباني‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬تتعلق‭ ‬بأولمبياد‭ ‬طوكيو،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬هارويوكي‭ ‬تاكاهاشي،‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬باللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة،‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيها‭.‬

وتم‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬لتاكاهاشي،‭ ‬الموظف‭ ‬السابق‭ ‬بشركة‭ (‬دينتسو‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬وكالة‭ ‬إعلانية‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬وكالة‭ ‬التسويق‭ ‬الحصرية‭ ‬لأولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬بقبول‭ ‬رشاوى‭ ‬لمساعدة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬اختيارها‭ ‬كرعاة‭ ‬للدورة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أو‭ ‬وكلاء‭ ‬تسويق‭.‬

وطغت‭ ‬فضيحة‭ ‬الفساد‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬سابورو‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭ ‬مجددا‭. ‬