لعبة الكريكت في صلب مشروع توسيع الأفق الأولمبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الأكيد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬حتى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬‮«‬رياضات‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬يقترحها‭ ‬منظّمو‭ ‬ألعاب‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وهي‭ ‬تخصّصات‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬التقاليد‭ ‬المحلية‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬ضمانة‭ ‬بالعودة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬التالية‭. ‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬تخصصاً‭ ‬أولمبياً‭ ‬راسخاً،‭ ‬تمزج‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬تجارب‭ ‬سريعة‭ ‬الزوال،‭ ‬مثل‭ ‬الكاراتيه‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬والـ«برايك‭ ‬دانس‮»‬‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وبين‭ ‬خطوات‭ ‬أولمبية‭ ‬أولى‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬يُقصد‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬

تلك‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬رياضات‭ ‬التسلّق‭ ‬والتزلج‭ ‬على‭ ‬الألواح‭ ‬والركمجة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬وستبقى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وأُدرجت‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬الرياضي‭ ‬الأوّلي‮»‬‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2028،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الملاكمة‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والخماسي‭ ‬الحديث‭ (‬بنتاثلون‭)‬،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‭. ‬

‭- ‬الهند‭ ‬في‭ ‬2036؟‭ -‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬المنظّمون‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬العلم‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬غير‭ ‬التدخّلية،‭ ‬والبيسبول‭ ‬وسوفت‭ ‬بول،‭ ‬والاسكواش،‭ ‬واللاكروس‭ ‬وهي‭ ‬رياضة‭ ‬جماعية‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬الأميركية‭ ‬الأصلية،‭ ‬وأخيراً‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكيت‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جذورها‭ ‬الكاليفورنية‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬تماماً‭. ‬

ذلك‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬فإن‭ ‬عودة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬الأولمبياد‭ ‬أمر‭ ‬منطقي‭ ‬بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الباريسية‭ ‬عام‭ ‬1900،‭ ‬وهو‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬الإنكليز‭ ‬على‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬لشعبيتها‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬مناعة‭ ‬أولمبياً‭. ‬

يقول‭ ‬المتخصّص‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بجامعة‭ ‬لوزان‭ ‬السويسرية‭ ‬جان‭-‬لو‭ ‬شابليه،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬لأولمبياد‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬2028‭ ‬بيعت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬بعد،‭ ‬حيث‭ ‬سيضمن‭ ‬وصول‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكيت‭ ‬جماهير‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭. ‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬الهند،‭ ‬التي‭ ‬أزاحت‭ ‬الصين‭ ‬أخيراً‭ ‬عن‭ ‬عرش‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظاً‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للكريكيت‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستجمع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أحمد‭ ‬أباد،‭ ‬وهو‭ ‬حشد‭ ‬يتمناه‭ ‬حتى‭ ‬جماهير‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬

تحتلّ‭ ‬الهند‭ ‬المرتبة‭ ‬48‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الميداليات‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2020‭ (‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬أيضاً‭ ‬الدولة‭ ‬الكبرى‭ ‬الوحيدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستضف‭ ‬الألعاب‭ ‬مطلقاً‭. ‬

فجوة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬سدّها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2036،‭ ‬فهل‭ ‬يصل‭ ‬التناوب‭ ‬القاريّ‭ ‬بالحدث‭ ‬الأولمبي‭ ‬الضخم‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬2032‭ ‬المخصّصة‭ ‬بالفعل‭ ‬لبريزبين‭ ‬في‭ ‬أستراليا؟‭ ‬

‭- ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ -‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬قد‭ ‬أثار‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬حيال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬التأخير،‭ ‬الفيضانات،‭ ‬والظروف‭ ‬الصحية،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬يريدون‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المرشّحين‭ ‬للألعاب‮»‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬ندرة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشابليه‭. ‬

لكن‭ ‬الكريكيت‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬القضية‭ ‬الوحيدة‭ ‬الخميس‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬توازناً‭ ‬بين‭ ‬رغبة‭ ‬اتحادات‭ ‬دولية‭ ‬عدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬10500‭ ‬رياضي‭. ‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تقرّر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬مصير‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬التي‭ ‬قوّضتها‭ ‬المنشطات،‭ ‬ومصير‭ ‬الخماسي‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬ابتكره‭ ‬بيار‭ ‬دو‭ ‬كوبيرتان‭ ‬لكنه‭ ‬فقد‭ ‬مصداقيته‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬بإساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الحيوانات،‭ ‬ومصير‭ ‬الملاكمة‭ ‬التي‭ ‬فقد‭ ‬اتحادها‭ ‬اعترافه‭ ‬الأولمبي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬والتحكيم‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رياضتي‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والخماسي‭ ‬على‭ ‬مكانيهما‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬بفضل‭ ‬جهودهما‭ ‬الإصلاحية،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليم‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬المراقبة‭ ‬الدولية‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبدال‭ ‬حدث‭ ‬الفروسية‭ ‬بمضمار‭ ‬عقبات‭ ‬يتنافس‭ ‬عليه‭ ‬الرياضيون‭. ‬

أما‭ ‬الملاكمة،‭ ‬وهي‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية‭ ‬تاريخية‭ ‬وشعبية،‭ ‬فقد‭ ‬ضمنت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يضمن‭ ‬مستقبلها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬







