5 سنوات سجنا لبائع شبو آسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وبحوزته‭ ‬المبلغ‭ ‬المصور،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سكنه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬المخدر،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬المخدرات‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬آخر،‭ ‬وبموجب‭ ‬أمر‭ ‬التفتيش‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أكياس‭ ‬بها‭ ‬مخدر‭ ‬الشبو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬المخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬حصيلة‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والترويج،‭ ‬فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بسجن‭ ‬المتهم‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬