((الدراسات القضائية)) يخرج 109 مشاركين ببرنامج ((الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعتين الأولى والثانية للبرنامج التدريبي «الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية»، ضمن سلسلة البرامج التدريبية في الشهادات الاحترافية.
وحضرت الحفل دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي أقيم أمس بمقر المعهد في ضاحية السيف.
من جانبه، أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية أهمية هذا البرنامج المتخصص في الخبرة القضائية، الذي يأتي ضمن مبادرات الوصول الى العدالة، وبما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026، في إطار تدريب وتطوير الكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
وقال إن مفهوم الخبرة القضائية يقوم على استعانة أطراف نزاعٍ ما بشخص ذي اختصاص فني في مسألة معينة كالمهندسين والمحاسبين وذلك لبيان الرأي الفني في مسألة فنية محل نزاع بين الأطراف أمام المحكمة سعيًا لبيان وجه الحق ووصولا إلى العدالة.
واشتمل هذا البرنامج على عشرين ساعة مدة خمسة أيام لكل دفعة وبعدد 109 مشاركين في الدفعتين تخللته محاضرات وورش عمل وتمارين جرى تقييم المشاركين عليها، إضافة الى مشروع تخرج كشرط لاجتياز البرنامج، وهو عبارة عن تقرير فني قدمه كل مشارك في نهاية البرنامج عرض فيه رأيه الفني في نزاع صوري محاك للواقع، وتم تقييم مشاريع التخرج بناء على معايير وأصول كتابة وتصميم التقرير الفني الذي يقدم للمحاكم والذي تم تدريب المشاركين عليه طوال فترة البرنامج.
وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهادفة إلى اكساب المشاركين أهم المعارف الأساسية المتعلقة بالخبرة القضائية، أبرزها بيان دور الخبير والأطراف وفقا للتعديل القانوني الجديد، وأصول اعداد تقارير الخبرة الفنية، والمسؤولية المدنية والجنائية للخبير، ونزاهة وحياد الخبير (الإفصاح)، والفرق بين الرأي الفني والقانوني، وكيفية قراءة تكليف اعداد تقرير الخبرة وتحليله، وأفضل الممارسات بشأن تقدير أتعاب الخبير، وضوابط اعداد تقرير خبرة تكميلي، وضوابط اعداد تقرير خبرة موحد من فريق خبراء متعددي التخصص، وأصول وإجراءات مناقشة الخبير من قبل المحكمة.
وفي ختام البرنامج قامت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بتكريم خريجي البرنامج، معربة عن الشكر والتقدير للمشاركين في تقديم المحتوى التدريبي للبرنامج، وفريق معهد الدراسات القضائية والقانونية القائم على إعداده وتنفيذه.
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