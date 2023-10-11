((الدراسات القضائية)) يخرج 109 مشاركين ببرنامج ((الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضرت‭ ‬الحفل‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الخبرة‭ ‬القضائية،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬العدالة،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مفهوم‭ ‬الخبرة‭ ‬القضائية‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬استعانة‭ ‬أطراف‭ ‬نزاعٍ‭ ‬ما‭ ‬بشخص‭ ‬ذي‭ ‬اختصاص‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬معينة‭ ‬كالمهندسين‭ ‬والمحاسبين‭ ‬وذلك‭ ‬لبيان‭ ‬الرأي‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬فنية‭ ‬محل‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬سعيًا‭ ‬لبيان‭ ‬وجه‭ ‬الحق‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭.‬

واشتمل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬ساعة‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬لكل‭ ‬دفعة‭ ‬وبعدد‭ ‬109‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الدفعتين‭ ‬تخللته‭ ‬محاضرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬وتمارين‭ ‬جرى‭ ‬تقييم‭ ‬المشاركين‭ ‬عليها،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج‭ ‬كشرط‭ ‬لاجتياز‭ ‬البرنامج،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬فني‭ ‬قدمه‭ ‬كل‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج‭ ‬عرض‭ ‬فيه‭ ‬رأيه‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬صوري‭ ‬محاك‭ ‬للواقع،‭ ‬وتم‭ ‬تقييم‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬وأصول‭ ‬كتابة‭ ‬وتصميم‭ ‬التقرير‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للمحاكم‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركين‭ ‬عليه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭.‬

وتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬اكساب‭ ‬المشاركين‭ ‬أهم‭ ‬المعارف‭ ‬الأساسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخبرة‭ ‬القضائية،‭ ‬أبرزها‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬الخبير‭ ‬والأطراف‭ ‬وفقا‭ ‬للتعديل‭ ‬القانوني‭ ‬الجديد،‭ ‬وأصول‭ ‬اعداد‭ ‬تقارير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية،‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬والجنائية‭ ‬للخبير،‭ ‬ونزاهة‭ ‬وحياد‭ ‬الخبير‭ (‬الإفصاح‭)‬،‭ ‬والفرق‭ ‬بين‭ ‬الرأي‭ ‬الفني‭ ‬والقانوني،‭ ‬وكيفية‭ ‬قراءة‭ ‬تكليف‭ ‬اعداد‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬وتحليله،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بشأن‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬الخبير،‭ ‬وضوابط‭ ‬اعداد‭ ‬تقرير‭ ‬خبرة‭ ‬تكميلي،‭ ‬وضوابط‭ ‬اعداد‭ ‬تقرير‭ ‬خبرة‭ ‬موحد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬خبراء‭ ‬متعددي‭ ‬التخصص،‭ ‬وأصول‭ ‬وإجراءات‭ ‬مناقشة‭ ‬الخبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬قامت‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بتكريم‭ ‬خريجي‭ ‬البرنامج،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬التدريبي‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وفريق‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬إعداده‭ ‬وتنفيذه‭.‬