إصابة بحرينية في حادث مروري بين مركبتين وشاحنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبد الأمير السلاطنة
تعرضت شابة بحرينية لإصابات متفرقة إثر تعرضها لحادث مروري بين سيارتين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان ظهر أمس (الأربعاء).
كانت فتاة بحرينية تقود سيارتها في الثانية عشرة من ظهر أمس على شارع الشيخ خليفة بن سلمان واصطدمت بشاحنة وسيارة اخرى في نفس مسارها، نتج عن الحادث إصابتها بإصابات متوسطة وتم اسعافها في موقع الحادث، فيما تضررت المركبات بتلفيات إحداهما كبيرة، جاء الحادث بسبب تغيير أحد السائقين مساره بشكل مفاجئ.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة والمرور وتمت ازاحة المركبات من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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