إصابة بحرينية في حادث مروري بين مركبتين وشاحنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرضت‭ ‬شابة‭ ‬بحرينية‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬إثر‭ ‬تعرضها‭ ‬لحادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬سيارتين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭).‬

كانت‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬واصطدمت‭ ‬بشاحنة‭ ‬وسيارة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬مسارها،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬إصابتها‭ ‬بإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬وتم‭ ‬اسعافها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬المركبات‭ ‬بتلفيات‭ ‬إحداهما‭ ‬كبيرة،‭ ‬جاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬مساره‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والمرور‭ ‬وتمت‭ ‬ازاحة‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬