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مصر تبحث مع الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى غزة

10/11/2023 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ناقش‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬اونروا‭) ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬263‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬محادثات‭ ‬شكري‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الأونروا‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬‮«‬كيفية‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬وتأمين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تور‭ ‬ونيسلاند‭. ‬

وحذر‭ ‬شكري‭ ‬من‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭.‬

ويعد‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وغزة‭ ‬الممر‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬اسرائيل‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬والعالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

منذ‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬حماس‭ ‬السبت‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬يتعرض‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬متواصل‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬حصار‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ومنعت‭ ‬وصول‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭. ‬

وحذر‭ ‬شكري‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتجويع‭ ‬والحصار‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اعتبرت‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬كامل‭ ‬‮«‬يحظره‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ودعت‭ ‬الى‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ايصال‭ ‬‮«‬مساعدات‭ ‬عاجلة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬حذرت‭ ‬منظمات‭ ‬طبية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الطبية‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬برنامج‭ ‬فلسطين‭ ‬لمنظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬سارة‭ ‬شاتو،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬كارثي‭... ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬اقترحت‭ ‬هدنة‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬لغزة‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬يوسف‭ ‬أبو‭ ‬الريش‭ ‬أمس،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬جميع‭ ‬أسرّة‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قد‭ ‬امتلأت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬الريش‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أن‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬النفاد‮»‬‭.‬

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