أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى في مجازر غزة.. غالبيتهم من النساء والأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاحتلال يقصف بقنابل محرمة دوليا.. وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع





غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬سلطة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬توقف‭ ‬محطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬فيه‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غاراته‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬موقعا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬وقصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭. ‬

واتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬محرمة‭ ‬دوليا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬الأسلحة‭ ‬‮«‬الفسفورية‭ ‬والعنقودية‭ ‬وغيرها‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬سلطة‭ ‬الطاقة‭ ‬جلال‭ ‬إسماعيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توقف‭ ‬محطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬00‭ ‬ظهرا‭ (‬11:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬إسماعيل‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬

وفرضت‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬إخلاء‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬حصارا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬وأمرت‭ ‬بقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬توصيل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغذاء‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬قطع‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‮»‬‭.

‬

وأضاف‭ ‬‮«‬انهارت‭ ‬الآن‭ ‬محطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬المحلية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬تشديد‭ ‬الحصار‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬تهديد‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والعالم‮»‬‭.

‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬1100‭. ‬وطال‭ ‬القصف‭ ‬عشرات‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬والمصانع‭ ‬والمساجد‭ ‬والمتاجر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سلامة‭ ‬معروف‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ولم‭ ‬تنج‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬

أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬عشرات‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬والمصانع‭ ‬والمساجد‭ ‬والمتاجر،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬سلامة‭ ‬معروف‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة

وبحسب‭ ‬شهود،‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إبادة‮»‬‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬‮«‬المشاهد‭ ‬هنا‭ ‬مروعة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭. ‬إنها‭ ‬هيروشيما‭ ‬جديدة‭ ‬تضرب‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تنج‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬القصف‭.‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إحصاء‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬بسبب‭ ‬تواصل‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬سينتقل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الشامل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يعود‭ ‬أبدا‭ ‬كما‭ ‬كان‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬اوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬جالانت‭ ‬قوله‭ ‬لقواته‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬استعدنا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬نتجه‭ ‬نحو‭ ‬الهجوم‭ ‬الكامل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬قصفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬حي‭ ‬الفرقان‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬يقصف‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬على‭ ‬نطاق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭. ‬وأبلغ‭ ‬شهود‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬منطقة‭ ‬ميناء‭ ‬غزة،‭ ‬واستهدفت‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬فيها‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬لاجئي‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬و30‭ ‬من‭ ‬طلابها‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬استهدفت‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭.‬

وأمس‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬مسعفين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مركبة‭ ‬الإسعاف‭ ‬التي‭ ‬يستقلونها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬رابع‭ ‬شرقا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬منفصلين‭.

‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬وبشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مركبة‭ ‬إسعاف‭ ‬تابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬منفصل‭ ‬مقتل‭ ‬مسعف‭ ‬رابع‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬أدائه‭ ‬لعمله‭ ‬الإنساني‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬كارمي‭ ‬شرق‭ ‬غزة‮»‬‭.

‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشهداء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إصابة‭ ‬5140‭ ‬شخصًا‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حتى‭ ‬الظهر‭. ‬

وتسببت‭ ‬الحرب‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬260 ‭,‬ 000‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬رشحت‭ ‬العدد‭ ‬للارتفاع‭. ‬

وقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬صحفيين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬إعلامية‭ ‬حكومية‭. ‬

ويتحدث‭ ‬صحفيو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬شوارع‭ ‬خالية‭ ‬وأبنية‭ ‬مدمرة‭ ‬ومستشفيات‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬سيل‭ ‬الإصابات،‭ ‬وسط‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وانتشار‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلنت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬فيما‭ ‬أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬السكانية‭ ‬المحيطة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.

‬

وقالت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬توجه‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬مكثفة‭ ‬تجاه‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وأسدود‭ ‬وعسقلان‭ ‬والمدن‭ ‬والمستوطنات‭ ‬في‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تقصف‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‮»‬‭.

‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وعضو‭ ‬المعارضة‭ ‬بيني‭ ‬جانتس‭ ‬أمس‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬طوارئ‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬للرجلين‭ ‬‮«‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬عقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬طوارئ‭ ‬وحكومة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وستضم‭ ‬حكومة‭ ‬الحرب‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجانتس‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الحالي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬وسيكون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬للجيش‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬جانتس‭ ‬غدي‭ ‬آيزنكوت‭ ‬ووزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬رون‭ ‬ديرمر‭ ‬مراقبين‭.

‬

هذا‭ ‬وسيبقى‭ ‬حلفاء‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.

‬



