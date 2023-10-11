تمكين يدعم توظيف الكوادر الوطنية من خلال خطة توسع لسوبر ماركت الحلّي إلى ثلاثة أفرع جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل (تمكين) دعم مؤسسة التجزئة البحرينيّة، سوبر ماركت الحلّي ش.م.ب. (مقفلة)، لمشروع توسعتها والذي يهدف إلى افتتاح ثلاثة فروع جديدة في دمستان وسلماباد ومجمّع العلوي في سند، إذ يأتي دعم تمكين للمشروع في إطار برنامج نمو الأعمال ومبادراتها المستمرة لتطوير الموارد البشريّة وتنمية قدرات الكوادر الوطنيّة. ومن المقرر تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة الأم، شركة ميرزا الحلّي وأولاده.
يشكّل مشروع التوسعة محطة بارزة في مسيرة سلسلة السوبر ماركت المحليّة الشهيرة، وستقوم تمكين بدعم توظيف الكفاءات المحلية لشغل مناصب متعددة في المؤسسة، وسيسهم مشروع التوسعة في توظيف 86 بحرينيًا، في حين سيستفيد 161 موظفًا من دعم زيادة الأجور، كما سيتم ترقية 13 موظفاً إلى أدوار ومناصب قيادية.
وبهذه المناسبة قال السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل «تمكين»: «يسرنا تقديم الدعم لتوسعة سلسلة سوبر ماركت الحلّي وتحفيز نمو قطاع التجزئة المتنامي الذي يسهم بنسبة 4.2 % في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتماشى مشروع التوسعة مع توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية بالإضافة الى ترقيتهم الى مناصب عليا، الأمر الذي يصب في أحد أهداف تمكين الرئيسية والمتمثلة في صقل مهارات الكوادر المحلية وجعلهم خياراً أمثل للتوظيف في سوق العمل».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرزا الحلّي وأولاده السيد شاكر ميرزا: «تسعى شركة الحلّي لتوظيف الكفاءات المحلية في مناصب قيادية من خلال خطط توسعها في مجال التجزئة، ويشكل هذا التوجه جزءا من استراتيجية الشركة ضمن خططها التوسعية. نحن ممتنون للدعم الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لمؤسستنا، إذ سيساعدنا على تحقيق أهدافنا المرجوّة في التوسع فضلًا عن تنمية قدرات الكوادر الوطنيّة وإثرائها، ونتطلع إلى المرحلة التالية من مشاريعنا التوسعيّة بالتعاون مع تمكين».
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