تمكين يدعم توظيف الكوادر الوطنية من خلال خطة توسع لسوبر ماركت الحلّي إلى ثلاثة أفرع جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يشكّل‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سلسلة‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬المحليّة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وستقوم‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وسيسهم‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬86‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيستفيد‭ ‬161‭ ‬موظفًا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬ترقية‭ ‬13‭ ‬موظفاً‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬ومناصب‭ ‬قيادية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لتوسعة‭ ‬سلسلة‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬الحلّي‭ ‬وتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬إذ‭ ‬يتماشى‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬مع‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ترقيتهم‭ ‬الى‭ ‬مناصب‭ ‬عليا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬تمكين‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬وجعلهم‭ ‬خياراً‭ ‬أمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ميرزا‭ ‬الحلّي‭ ‬وأولاده‭ ‬السيد‭ ‬شاكر‭ ‬ميرزا‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬الحلّي‭ ‬لتوظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬توسعها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجزئة،‭ ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬التوسعية‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬لمؤسستنا،‭ ‬إذ‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المرجوّة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وإثرائها،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬مشاريعنا‭ ‬التوسعيّة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‮»‬‭.‬