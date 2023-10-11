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تمكين يدعم توظيف الكوادر الوطنية من خلال خطة توسع لسوبر ماركت الحلّي إلى ثلاثة أفرع جديدة

10/11/2023 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬دعم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التجزئة‭ ‬البحرينيّة،‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬الحلّي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مقفلة‭)‬،‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعتها‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬افتتاح‭ ‬ثلاثة‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬دمستان‭ ‬وسلماباد‭ ‬ومجمّع‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬سند،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬للمشروع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشريّة‭ ‬وتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الأم،‭ ‬شركة‭ ‬ميرزا‭ ‬الحلّي‭ ‬وأولاده‭.‬

يشكّل‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سلسلة‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬المحليّة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وستقوم‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وسيسهم‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬86‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيستفيد‭ ‬161‭ ‬موظفًا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬ترقية‭ ‬13‭ ‬موظفاً‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬ومناصب‭ ‬قيادية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لتوسعة‭ ‬سلسلة‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬الحلّي‭ ‬وتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬إذ‭ ‬يتماشى‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬مع‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ترقيتهم‭ ‬الى‭ ‬مناصب‭ ‬عليا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬تمكين‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬وجعلهم‭ ‬خياراً‭ ‬أمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ميرزا‭ ‬الحلّي‭ ‬وأولاده‭ ‬السيد‭ ‬شاكر‭ ‬ميرزا‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬الحلّي‭ ‬لتوظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬توسعها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجزئة،‭ ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬التوسعية‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬لمؤسستنا،‭ ‬إذ‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المرجوّة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وإثرائها،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬مشاريعنا‭ ‬التوسعيّة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‮»‬‭.‬

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