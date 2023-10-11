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Visit Bahrain تنظم حفل استقبال لـ180 سائحا سلوفاكيا

10/11/2023 7:07:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬شركة‭ ‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬لنحو‭ ‬180‭ ‬سائحا‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬يمثلون‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬قرابة‭ ‬5000‭ ‬سائح‭ ‬سلوفاكي‭ ‬سيصلون‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بمعدل‭ ‬طائرتين‭ ‬أسبوعيا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أربعاء‭ ‬وجمعة،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭.‬

وضم‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬أصحاب‭ ‬شركات‭ ‬سياحة‭ ‬وسفر‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬وعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬وإعلاميين،‭ ‬ومؤثرين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬السوق‭ ‬السياحي‭ ‬السلوفاكي‭ ‬جاء‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وبعد‭ ‬جهود‭ ‬طويلة‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الأوربيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للبحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬متنوع‭ ‬وحافل‭ ‬للأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

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