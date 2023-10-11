Visit Bahrain تنظم حفل استقبال لـ180 سائحا سلوفاكيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت شركة
Visit
Bahrain حفل استقبال لنحو 180 سائحا من جمهورية سلوفاكيا، يمثلون الفوج الأول من قرابة 5000 سائح سلوفاكي سيصلون إلى البحرين بمعدل طائرتين أسبوعيا كل يوم أربعاء وجمعة، وعلى مدى أربعة أشهر.
وضم الفوج الأول أصحاب شركات سياحة وسفر في سلوفاكيا، وعاملين في قطاع السياحة، وإعلاميين، ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد علي أمر الله الرئيس التنفيذي لشركة Visit Bahrain أن نجاح الشركة في افتتاح السوق السياحي السلوفاكي جاء بدعم من وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبعد جهود طويلة بذلها فريق الشركة في إطار عمله على جذب المزيد من السياح الأوربيين بشكل خاص للبحرين.
وأوضح أمر الله في كلمة له خلال حفل الاستقبال أنه تم إعداد برنامج متنوع وحافل للأفواج السياحية القادمة من سلوفاكيا على مدى الأشهر المقبلة.
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