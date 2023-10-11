ندوة بمركز ((دراسات)) حول التخطيط الاستراتيجي المؤسسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن سلسلة «حوارات فكرية»، نظّم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، صباح أمس بمقره في العوالي، ندوةً بعنوان: «دور التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات»، بحضور ممثلين عن مؤسساتٍ مختلفةٍ في مملكة البحرين.
وقد تضمّنت الندوة أربعة محاور هي: نشأة وتطور التخطيط الاستراتيجي من منظورٍ تاريخي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي في تنفيذ الخطط المؤسسية وفق رؤية الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي في مواجهة التحديات من خلال تجربة شركة مطار البحرين، ودور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهداف المؤسسة بحسب ما يتبناه صندوق العمل «تمكين».
قدم المحور الأول: «نشأة وتطور التخطيط الاستراتيجي من منظورٍ تاريخي»، الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز «دراسات»، بعرضٍ شمل تطور مفهوم التخطيط الاستراتيجي عبر التاريخ، ودوره في رسم خارطة العالم القديم، وتداخل بدايات التخطيط الاستراتيجي في تنظيم وعمل الجيوش وخططهم، وأشار إلى بدايات الكتابات التي ظهرت في هذا السياق في الصين وأثينا في التاريخ القديم، وانتقالًا إلى العصور الوسطى والتاريخ الحديث حتى غدا علم الاستراتيجية اليوم جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع السياسة والاقتصاد وإدارة المؤسسات، منوّهًا إلى أنه قد شكّل عاملًا لحسم النزاعات قديمًا، وقد تم تعميم الدروس المستفادة على شتّى التخصصات والمجالات، وغدا التخطيط الاستراتيجي أداةً هامةً لنجاح أي فردٍ أو مؤسسة.
بينما قدمت سماء يوسف الرئيس، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي المحور الثاني: «أهمية التخطيط الاستراتيجي في تنفيذ الخطط المؤسسية»، الذي أكدت فيه على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأهداف المؤسسية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتنقل عبر بيئة العمل الديناميكية والمُعقدة، وأساسيات صياغة الاستراتيجيات الفعالة، ومواءمة الأهداف التنظيمية مع المبادرات الاستراتيجية، علاوةً على أهمية تبادل الأفكار واستكشاف الأساليب العلمية للتخطيط الاستراتيجي القابلة للتطبيق في مختلف البيئات التنظيمية.
أما لينا أحمد فرج، رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة مطار البحرين، فقد تولت تقديم المحور الثالث: «أهمية التخطيط الاستراتيجي في مواجهة التحديات من خلال تجربة شركة مطار البحرين»، وفيه استعرضت الخطط الموضوعة والخطوات المتبناة من قبل الشركة لضمان استمرارية الخدمات اللوجستية والشحن الجوي أثناء جائحة كوفيد-19، اعتمادًا على الكفاءات الوطنية.
وقدمت المحور الرابع من الندوة «دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهداف المؤسسة» علياء علي العالي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتحليل البيانات في صندوق العمل «تمكين»، الذي أشارت فيه إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في وضع خارطة طريقٍ للمؤسسة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمُتمثلة في دعم البحريني كخيار أول في التوظيف ودعم ريادة الأعمال محليًا، وضمان تكامل وانسجام الخطط والسياسات الخاصة بالمؤسسة مع رؤية مملكة البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أدار الندوة الدكتور أشرف محمد كشك، مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بإدارة الدراسات والبحوث في مركز «دراسات».
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