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ندوة بمركز ((دراسات)) حول التخطيط الاستراتيجي المؤسسي

10/11/2023 7:07:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬،‭ ‬نظّم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمقره‭ ‬في‭ ‬العوالي،‭ ‬ندوةً‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬دور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مؤسساتٍ‭ ‬مختلفةٍ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬تضمّنت‭ ‬الندوة‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬هي‭: ‬نشأة‭ ‬وتطور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬منظورٍ‭ ‬تاريخي،‭ ‬وأهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬المؤسسية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وأهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬ودور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المؤسسة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يتبناه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭. ‬

قدم‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭: ‬‮«‬نشأة‭ ‬وتطور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬منظورٍ‭ ‬تاريخي‮»‬،‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬بعرضٍ‭ ‬شمل‭ ‬تطور‭ ‬مفهوم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‭ ‬القديم،‭ ‬وتداخل‭ ‬بدايات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وعمل‭ ‬الجيوش‭ ‬وخططهم،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬بدايات‭ ‬الكتابات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وأثينا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬القديم،‭ ‬وانتقالًا‭ ‬إلى‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭ ‬والتاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬حتى‭ ‬غدا‭ ‬علم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬اليوم‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬منوّهًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬شكّل‭ ‬عاملًا‭ ‬لحسم‭ ‬النزاعات‭ ‬قديمًا،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تعميم‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬على‭ ‬شتّى‭ ‬التخصصات‭ ‬والمجالات،‭ ‬وغدا‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬أداةً‭ ‬هامةً‭ ‬لنجاح‭ ‬أي‭ ‬فردٍ‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭. ‬

بينما‭ ‬قدمت‭ ‬سماء‭ ‬يوسف‭ ‬الرئيس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭: ‬‮«‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬المؤسسية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية،‭ ‬والتنقل‭ ‬عبر‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الديناميكية‭ ‬والمُعقدة،‭ ‬وأساسيات‭ ‬صياغة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الفعالة،‭ ‬ومواءمة‭ ‬الأهداف‭ ‬التنظيمية‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستكشاف‭ ‬الأساليب‭ ‬العلمية‭ ‬للتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬القابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البيئات‭ ‬التنظيمية‭.‬

أما‭ ‬لينا‭ ‬أحمد‭ ‬فرج،‭ ‬رئيس‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬تولت‭ ‬تقديم‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭: ‬‮«‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وفيه‭ ‬استعرضت‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬والخطوات‭ ‬المتبناة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭.‬

وقدمت‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الندوة‭ ‬‮«‬دور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المؤسسة‮»‬‭ ‬علياء‭ ‬علي‭ ‬العالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريقٍ‭ ‬للمؤسسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والمُتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البحريني‭ ‬كخيار‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬محليًا،‭ ‬وضمان‭ ‬تكامل‭ ‬وانسجام‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أدار‭ ‬الندوة‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬محمد‭ ‬كشك،‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬بإدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭. ‬

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