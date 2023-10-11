خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمةهيئة الكهرباء والماء تستعرض خطتها للسيطرة على تسربات المياه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬تسربات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شبكة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تضم‭ ‬حوالي‭ ‬180‭ ‬منطقة‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬43‭ ‬خزّانا‭ ‬موّزعا‭ ‬على‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين،‭ ‬وحظيت‭ ‬محافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالنصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المناطق‭ ‬المحصورة‭ ‬بعدد‭ ‬53‭ ‬منطقة‭ ‬محصورة‭

‬بها‭ ‬10‭ ‬خزانات‭ ‬ماء،‭ ‬وتليها‭ ‬العاصمة‭ ‬بعدد‭ ‬46‭ ‬منطقة‭ ‬و12‭ ‬خزّانا،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المناطقة‭ ‬المحصورة‭ ‬لشبكات‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬43‭ ‬منطقة‭ ‬وفيها‭ ‬12‭ ‬خزّانا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬المحافظة‭ ‬35‭ ‬منطقة،‭ ‬ويوجد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬9‭ ‬خزّانات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمانة‭.‬

وأشار‭ ‬ممثلو‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬مراقبة‭ ‬العدادات‭ ‬الرئيسية‭ ‬باستخدام‭ ‬نظام‭ ‬ Netbase ‭ ‬لكشف‭ ‬التسريبات‭ ‬وإصلاحها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬عدادات‭ ‬المناطق‭ ‬المحصورة‭ ‬لتقليل‭ ‬التسربات‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬نسبة‭ ‬التسربات‭ ‬والقيام‭ ‬بالمسح‭ ‬الدوري‭ ‬للمناطق‭ ‬المحصورة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬التسربات‭ ‬غير‭ ‬المرئية‭ ‬في‭ ‬الأنابيب‭ ‬والصمامات‭ ‬والتوصيلات‭ ‬الفرعية‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬كشف‭

‬التسريبات‭.‬

وقامت‭ ‬الهيئة‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تسربات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬بعمل‭ ‬مُحاكة‭ ‬لشبكة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬موازنتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الـ Info ‭ ‬ Water ‭ ‬ومطابقة‭ ‬العوامل‭ ‬الهيدروليكية‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬‮«‬كضغط‭ ‬وتدفق‭ ‬الماء‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬ونمذجة‭ ‬مستوى‭ ‬الضغط‭ ‬اللازم‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭ ‬محصورة‭ ‬باستخدام‭ ‬نظام‭ ‬ InfoWater ‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الشبكة‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المشتركين‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التسربات‭ ‬مع‭ ‬المراقبة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لتدفق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحصورة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭.‬

وفي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬تم‭ ‬مضاعفة‭ ‬نطاق‭ ‬المسح‭ ‬الميداني‭ ‬للشبكة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬91‭ ‬مسحًا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬42‭ ‬مسحًا‭ ‬ميدانيًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لمسح‭ ‬92‭ ‬منطقة‭ ‬محصورة‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬مسح‭ ‬79‭ ‬منطقة‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬تسربات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عملت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬تجريبي‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التسربات‭ ‬غير‭ ‬المرئية‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬بصيانة‭ ‬35‭ ‬عدّادا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتفادي‭ ‬أيّة‭ ‬انقطاعات‭ ‬في‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتم‭ ‬دراسة‭ ‬12‭ ‬خزّانا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الضغط‭ ‬اللازم‭ ‬لتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬وتم‭ ‬خفض‭ ‬الفاقد‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬في‭ ‬الخزانات‭ ‬المدروسة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

أما‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عملت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الاحتياج‭ ‬الموسمي‭ ‬للضغط‭ ‬لـ8‭ ‬خزّانات‭ ‬وتم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقليله‭ ‬من‭ ‬الفاقد‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬عدّادات‭ ‬المياه‭ ‬الذكيّة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬98 % ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬ستنتهي‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الـ2 % ‭ ‬المتبقية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬وافق‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬المهندس‭ ‬العضو‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬والذي‭ ‬نصّ‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬تطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬مخصص‭ ‬لدفع‭ ‬رسوم‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬العامة‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬تراكم‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬المنتفعين،‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬القطع‭ ‬النقدية‭ ‬لدى‭ ‬المنتفعين‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بُعد‭ ‬المسافة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭ ‬والمواقف‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إضاعة‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬خلال‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬الانتفاع‭ ‬بسبب‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسّة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭.‬

وتطرّق‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬على‭ ‬المنتفعين،‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية،‭ ‬كما‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬على‭ ‬المنتفعين‭ ‬ولأن‭ ‬تجديد‭ ‬ساعات‭ ‬الانتفاع‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدًا‭ ‬سيعمل‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لسرعة‭ ‬وصوله‭.‬

وتحدث‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬خدمة‭ ‬المواقف‭ ‬الذكيّة‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬لغة‭ ‬الخدمة،‭ ‬واختيار‭ ‬التعرفة،‭ ‬وإدخال‭ ‬رقم‭ ‬لوحة‭ ‬السيارة‭ ‬والتأكد‭ ‬منه،‭ ‬وتحديد‭ ‬مدّة‭ ‬وقوف‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬وحتى‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬للدفع‭ ‬وهي‭ ‬عبر‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬مواقف‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬نقدًا،‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تنص‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬عملية‭ ‬إكمال‭ ‬الدفع‭ ‬لحصول‭ ‬المنتفع‭ ‬على‭ ‬تذكرته‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬أيضًا‭ ‬لمفتشي‭ ‬‮«‬مواقف‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكيّة‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬حوزتهم‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬زجاج‭ ‬السيارة‭ ‬الأمامي‭.‬