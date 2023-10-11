مجلس طلبة جامعة الخليج العربي يعقد انتخاباته في أجواء حماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهدت انتخابات مجلس طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي للعام الجامعي 2023 ـ 2024 التي أجرت عمادة شؤون الطلبة من خلال التصويت الإلكتروني عن طريق منصة (
MOODLE ) التعليمية تنافسا متنوعاً أسفر عن فوز كل من الطالبين محمد علي الحليمي ورحمة بنت خالد الشكيليه ممثلين عن طلبة السنة التحضيرية، والطالبين عبدالله عمرو توفيق ووديان حسين الخاطر ممثلين عن طلبة السنة الأولى.
فيما مثّل طلبة السنة الثانية الطالبين عبدالعزيز خالد الصغير وغالية حسين الرشيد، في الوقت الذي مثّل كل من فهد ناصر المهندي ونجله عبدالمنعم آل بوفلاح طلبة السنة الثالثة، أما طلبة السنة الرابعة فيمثلهم الطالبان بندر محمد الوقيت ودانة محمد العنزي، وكان تمثيل طلبة السنة الخامسة من نصيب الطالبين راشد عبدالله المطيري وزميلته سارة صقر البلوشي، بينما مثّل طلبة السنة السادسة الطالبين خالد محمد آل غثير وفاطمة بنت الحسن حميد الدين.
وأوضح أحمد الساعي رئيس وحدة الأنشطة الطلابية والمجلس الطلابي بعد فرز الأصوات أن لوائح الانتخابات في جامعة الخليج العربي تنص على أن يمثل كل سنة دراسية طالب وطالبة، حيث تجرى الانتخابات لكل سنة دراسية على حده، لافتاً إلى أن الانتخابات شهدت هذا العام تنافسا جميلا ومتنوعا بين الطلبة، إذ جرت الانتخابات بين طلاب السنة التحضيرية وطالبات السنتين الثانية والرابعة وطلبة السنتين الخامسة والسادسة، فيما فاز بالتزكية ممثلو باقي الدفعات بالكلية، حيث أعلنت النتائج في بهو الجامعة بحضور كثيف من الطلبة في أوساط حماسية تعالت فيها الهتافات وأصوات التشجيع.
وقال الساعي إن انتخابات هذا العام شهدت إقبالا لافتاً في أجواء تسودها الألفة والمحبة بين الطلبة الخليجيين الدارسين بجامعة الخليج العربي، حيث بلغت نسبة المشاركة 77.5 % ، وكانت المنافسة في السنة الدراسية الخامسة هي الأعلى بنسبة مشاركة بلغت 93 % من الطلبة الناخبين.
هذا، وأكد التزام جميع المرشحين باللوائح الإدارية للانتخابات وسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وفق الخطة الموضوعة، وبيّن أن ما يميز انتخابات جامعة الخليج العربي هو التنوع الخليجي في الوجوه والطاقات الشبابية المبدعة، حيث مثّل أعضاء المجلس المنتخبون أربع دول خليجية هي: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، مشيراً إلى أهمية العمل الطلابي الذي يصقل شخصية الطلبة ويمكنهم من طرح آرائهم وأفكارهم في أجواء ديمقراطية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن لمجلس الطلبة دورا بارزا في صقل الشخصية القيادية والنهوض بإمكانيات طلبة الطب المعرفية والاجتماعية والخدمية.
MENAFN11102023000055011008ID1107228673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.