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مجلس طلبة جامعة الخليج العربي يعقد انتخاباته في أجواء حماسية

10/11/2023 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للعام‭ ‬الجامعي‭ ‬2023‭ ‬ـ‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منصة‭ (‬ MOODLE ‭) ‬التعليمية‭ ‬تنافسا‭ ‬متنوعاً‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطالبين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحليمي‭ ‬ورحمة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬الشكيليه‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬التحضيرية،‭ ‬والطالبين‭ ‬عبدالله‭ ‬عمرو‭ ‬توفيق‭ ‬ووديان‭ ‬حسين‭ ‬الخاطر‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭.‬

فيما‭ ‬مثّل‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬الطالبين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬الصغير‭ ‬وغالية‭ ‬حسين‭ ‬الرشيد،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬مثّل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فهد‭ ‬ناصر‭ ‬المهندي‭ ‬ونجله‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬آل‭ ‬بوفلاح‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة،‭ ‬أما‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬الرابعة‭ ‬فيمثلهم‭ ‬الطالبان‭ ‬بندر‭ ‬محمد‭ ‬الوقيت‭ ‬ودانة‭ ‬محمد‭ ‬العنزي،‭ ‬وكان‭ ‬تمثيل‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الطالبين‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬المطيري‭ ‬وزميلته‭ ‬سارة‭ ‬صقر‭ ‬البلوشي،‭ ‬بينما‭ ‬مثّل‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬السادسة‭ ‬الطالبين‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬غثير‭ ‬وفاطمة‭ ‬بنت‭ ‬الحسن‭ ‬حميد‭ ‬الدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أحمد‭ ‬الساعي‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬والمجلس‭ ‬الطلابي‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬دراسية‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬حيث‭ ‬تجرى‭ ‬الانتخابات‭ ‬لكل‭ ‬سنة‭ ‬دراسية‭ ‬على‭ ‬حده،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬شهدت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تنافسا‭ ‬جميلا‭ ‬ومتنوعا‭ ‬بين‭ ‬الطلبة،‭ ‬إذ‭ ‬جرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬بين‭ ‬طلاب‭ ‬السنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬وطالبات‭ ‬السنتين‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬وطلبة‭ ‬السنتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بالتزكية‭ ‬ممثلو‭ ‬باقي‭ ‬الدفعات‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬الجامعة‭ ‬بحضور‭ ‬كثيف‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬حماسية‭ ‬تعالت‭ ‬فيها‭ ‬الهتافات‭ ‬وأصوات‭ ‬التشجيع‭.‬

وقال‭ ‬الساعي‭ ‬إن‭ ‬انتخابات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تسودها‭ ‬الألفة‭ ‬والمحبة‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬الخليجيين‭ ‬الدارسين‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬77‭.‬5 % ،‭ ‬وكانت‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الخامسة‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬بلغت‭ ‬93 % ‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الناخبين‭.‬

هذا،‭ ‬وأكد‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المرشحين‭ ‬باللوائح‭ ‬الإدارية‭ ‬للانتخابات‭ ‬وسير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬انتخابات‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬التنوع‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الوجوه‭ ‬والطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬المبدعة،‭ ‬حيث‭ ‬مثّل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬المنتخبون‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬هي‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الطلابي‭ ‬الذي‭ ‬يصقل‭ ‬شخصية‭ ‬الطلبة‭ ‬ويمكنهم‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬آرائهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬ديمقراطية،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لمجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬الشخصية‭ ‬القيادية‭ ‬والنهوض‭ ‬بإمكانيات‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬المعرفية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والخدمية‭.‬

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