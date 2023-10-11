مركز ناصر للتأهيل يناقش مع إدارة مكافحة الفساد حلولا مبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الإدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن جهود مستمرة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اجتمع فريق عمل الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن سبل تعزيز التعاون ومناقشة حلول مبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الإدارة.
وأثمرت عن هذه الزيارة نقاشات حول مشاريع وتطبيقات عديدة مزودة بالذكاء الاصطناعي منها شرطة الأطفال كروبوت محادثة ذكي للإجابة عن استفساراتهم، نظام تحليل بيانات مخطط الاحتيال للمغتربين، نظام كشف الاحتيال في المعاملات، كشف التزييف العميق في الصوت والفيديو، وحسابات الأطفال الاجتماعية الذكية التي تمكن من اكتشاف المحتالين والاستغلاليين. والتي سيقوم مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، بدراستها وتطويرها خلال الفترة القادمة.
MENAFN11102023000055011008ID1107228672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.