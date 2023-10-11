مركز ناصر للتأهيل يناقش مع إدارة مكافحة الفساد حلولا مبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الإدارة

وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عديدة‭ ‬مزودة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منها‭ ‬شرطة‭ ‬الأطفال‭ ‬كروبوت‭ ‬محادثة‭ ‬ذكي‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفساراتهم،‭ ‬نظام‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬مخطط‭ ‬الاحتيال‭ ‬للمغتربين،‭ ‬نظام‭ ‬كشف‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬المعاملات،‭ ‬كشف‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬الصوت‭ ‬والفيديو،‭ ‬وحسابات‭ ‬الأطفال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬المحتالين‭ ‬والاستغلاليين‭. ‬والتي‭ ‬سيقوم‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بدراستها‭ ‬وتطويرها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.