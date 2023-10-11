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مركز ناصر للتأهيل يناقش مع إدارة مكافحة الفساد حلولا مبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الإدارة

10/11/2023 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬اجتمع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بشأن‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ومناقشة‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬الإدارة‭.‬

وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عديدة‭ ‬مزودة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منها‭ ‬شرطة‭ ‬الأطفال‭ ‬كروبوت‭ ‬محادثة‭ ‬ذكي‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفساراتهم،‭ ‬نظام‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬مخطط‭ ‬الاحتيال‭ ‬للمغتربين،‭ ‬نظام‭ ‬كشف‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬المعاملات،‭ ‬كشف‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬الصوت‭ ‬والفيديو،‭ ‬وحسابات‭ ‬الأطفال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬المحتالين‭ ‬والاستغلاليين‭. ‬والتي‭ ‬سيقوم‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بدراستها‭ ‬وتطويرها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

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