الهلال الأحمر البحريني تطلق حملة جمع تبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وناشدت‭ ‬الجمعية‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المبادرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تبرعاتهم‭ ‬المادية‭ ‬لجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلها‭ ‬بتحقيق‭ ‬صدى‭ ‬واسع‭ ‬وتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حس‭ ‬إنساني‭ ‬عال‭ ‬وشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬وحب‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬والتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكدت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬أنها‭ ‬ستسخر‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياتها‭ ‬التنظيمية‭ ‬وخبراتها‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬والمتينة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬إيصال‭ ‬التبرعات‭ ‬للمستحقين‭ ‬بأقصى‭ ‬فاعلية‭ ‬ممكنة‭.‬

وتستقبل‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬التبرعات‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬المصرفي،‭ ‬آيبان‭ ‬رقم‭ ‬ BH 71 NBOB 00000099071185،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬بنفت‭ ‬بي‮»‬‭ ‬على‭ ‬جوال‭ ‬رقم‭ ‬39051933،‭ ‬أو‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ضمن‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاتصال‭ ‬بالجمعية‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬17293171‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬