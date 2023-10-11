الهلال الأحمر البحريني تطلق حملة جمع تبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني إطلاق حملة جمع تبرعات نقدية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والاحتياجات الإغاثية الكبيرة المطلوبة، حيث سيقوم بتسليم هذه التبرعات في نهاية الحملة لنظيره الهلال الأحمر الفلسطيني.
وناشدت الجمعية جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات على أرض مملكة البحرين المبادرة للمشاركة في هذه الحملة الأهلية من خلال تقديم تبرعاتهم المادية لجمعية الهلال الأحمر البحريني، معربة عن تفاؤلها بتحقيق صدى واسع وتفاعل كبير في البحرين، وذلك نظرا لما يتمتع به المواطنون والمقيمون والمؤسسات في البحرين من حس إنساني عال وشعور بالمسؤولية وحب الخير والعطاء والتعاطف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر البحريني أنها ستسخر جميع إمكانياتها التنظيمية وخبراتها التي تمتد على مدى أكثر من خمسين عاما في مجال العمل الإغاثي والإنساني وعلاقاتها الإقليمية والدولية الواسعة والمتينة في ضمان إيصال التبرعات للمستحقين بأقصى فاعلية ممكنة.
وتستقبل جمعية الهلال الأحمر البحريني التبرعات على حسابها المصرفي، آيبان رقم BH 71 NBOB 00000099071185، أو عبر تطبيق «بنفت بي» على جوال رقم 39051933، أو مباشرة في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية ضمن أوقات العمل الرسمية، ويمكن الاتصال بالجمعية على رقم 17293171 للحصول على المزيد من المعلومات.
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