الخارجية: المواقف الرسمية للبحرين تـعـبـر عـنـهـا الـجـهـات الرسمية فقط
التاريخ
10/11/2023 7:07:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة الخارجية أن المواقف الرسمية المعتمدة لمملكة البحرين هي تلك التي تصدر من وتعبر عنها الجهات الرسمية بمملكة البحرين فقط، وليس أي جهة أخرى.
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