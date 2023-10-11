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إطلاق خطة تطوير المحرقنائب الملك ولي العهد: ((أم المدن)) ملهمة وقدوة للأجيال

10/11/2023 7:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شرف عظيم للحكومة تنفيذ الأوامـر الـمـلـكـيـة الـسامية

إنفاذًا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬المحرق‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬عنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬المدن‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬العراقة‭ ‬والأصالة،‭ ‬وتاريخها‭ ‬ممتد‭ ‬ضمن‭ ‬حضارة‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬به،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬برجالاتها‭ ‬ونسائها‭ ‬لها‭ ‬مكانةٌ‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬وأهلها‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬قصص‭ ‬ملهمة،‭ ‬وهي‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز‭ ‬وقدوة‭ ‬لأجيال‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬لقصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬ومسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬بيوت‭ ‬المحرق‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الطابع‭ ‬العمراني‭ ‬الأصيل‭ ‬لهويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬يرافقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬بقصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وفق‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬حيث‭ ‬ترتكز‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬محاور‭ ‬تشمل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتوفير‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬التراثية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وتنويع‭ ‬التشجير‭ ‬فيها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وجه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بالبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬لخطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الاستملاك‭ ‬والتصاميم‭ ‬التفصيلية‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مشروع‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لها‭ ‬عظيم‭ ‬الشرف‭ ‬بأن‭ ‬تتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيشمل‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أراده‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وتشمل‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬بمساحة‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومبانٍ‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬تراثية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬جديدة‭ ‬ووحدات‭ ‬تم‭ ‬ترميمها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواقف‭ ‬متعددة‭ ‬الطوابق‭ ‬وأرضية،‭ ‬وممرات‭ ‬حركة‭.‬

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