تدشين مسابقة ((مبادرات إنسانية)) لطلبة المدارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، دشنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم النسخة الثانية من «مسابقة مبادرات إنسانية» للعام 2023 والخاصة بطلبة المرحلة الثانوية من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، حيث يأتي تنفيذ النسخة الثانية من هذه المسابقة امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي نفذتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في العام الماضي 2022، وسعيًا لتشجيع طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة على الإبداع وابتكار الأفكار التطوعية الجديدة، والمساهمة في نهضة الوطن العزيز، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي.
وبهذه المناسبة بين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه تأتي رعاية سمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهذه المسابقة في عامها الثاني على التوالي، انطلاقاً من حرص سموه على تشجيع الإبداع وابتكار المشروعات الخيرية الإنسانية التطوعية الجديدة التي تصب في صالح العمل الإنساني وخدمة الوطن العزيز في شتى المجالات، وهذا ما دفع المؤسسة للشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المسابقة هذا العام لطلبة المرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والخاصة، وفقًا لمنظور سموه بالاهتمام بالشباب وتقديرهم وتشجيعهم على عمل الخير وإبراز المساهمات التطوعية في المدارس والتي يقوم طلبتها بأدوار خيرية رائعة في تبني العديد من المشروعات الإنسانية، حيث تهدف المسابقة إلى إشراك طلبة المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة في ابتكار أفكار جديدة لمبادرات إنسانية متنوعة، تساهم في تحقيق قيم التكاتف والتعاون مع جميع فئات المجتمع، إضافة إلى تشجيع الطلبة على الإسهام في تقديم المبادرات الإبداعية المُلهمة في عمل الخير التي تعزز من مكانة العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، وتنمية ثقافة العمل الإنساني التطوعي في نفوس الطلبة المشاركين.
من جانبه عبّر الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بالشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذه المسابقة التي تعكس ما يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من اهتمام وحرص وتقدير للمبادرات الشبابية الخلّاقة وإتاحة المجال لتنفيذها على أرض الواقع، من منطلق تشجيعه الدائم للشباب والثقة في أفكارهم ورؤاهم، مؤكدًا حرص الوزارة على نجاح المسابقة وتوجيه جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بالمملكة لتوجيه طلبتها المبدعين على الاشتراك بها.
ودعت المؤسسة الملكية ووزارة التربية والتعليم جميع المدارس الراغبة في التسجيل ملء البيانات الخاصة من خلال موقع التسجيل الخاص بالمسابقة، علمًا بأن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 31/10/2023م، وسيتم عقد لقاء تعريفي وورشة عمل تدريبية للفرق المشاركة في الأسبوع الأول من نوفمبر، على أن تُقدم المبادرات بصورتها النهائية في موعد أقصاه 14/12/2023م.
وتتضمن شروط المسابقة بأن تكون المُبادرات المُقدمة جديدة لم يتم تنفيذها من قبل، وأن يكون الترشيح من قبل المدارس التي ترغب في مشاركة طلبتها بما لا يزيد عن (فريقين) بحيث يتكون كل فريق من خمسة طلاب كحد أقصى، وأن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ وغير مُكلفة ماليًا وتخاطب كل شرائح المجتمع وتستهدف مختلف المجالات الحياتية.
وسيتم التقييم الأولى للمشاركات بإشراف لجنة التحكيم المُختصة، اختيار أفضل 10 مُبادرات للمرحلة النهائية من المسابقة، حيث ستقدم عروضها حضوريًا أمام لجنة التحكيم، وسيتم تكريم المبادرات الفائزة بمكافآت مالية في حفل خاص سيقام خلال شهر مارس من العام القادم 2024.
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