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تدشين مسابقة ((مبادرات إنسانية)) لطلبة المدارس

10/11/2023 7:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬دشنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬مبادرات‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬والخاصة‭ ‬بطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذ‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬امتدادًا‭ ‬للنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022،‭ ‬وسعيًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬وابتكار‭ ‬الأفكار‭ ‬التطوعية‭ ‬الجديدة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والتطوعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بأنه‭ ‬تأتي‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭
‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الإبداع‭ ‬وابتكار‭ ‬المشروعات‭ ‬الخيرية‭ ‬الإنسانية‭ ‬التطوعية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المؤسسة‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنظور‭ ‬سموه‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬وتقديرهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬وإبراز‭ ‬المساهمات‭ ‬التطوعية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬طلبتها‭ ‬بأدوار‭ ‬خيرية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬لمبادرات‭ ‬إنسانية‭ ‬متنوعة،‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قيم‭ ‬التكاتف‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬المُلهمة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنمية‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبّر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬وتقدير‭ ‬للمبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬الخلّاقة‭ ‬وإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لتنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬تشجيعه‭ ‬الدائم‭ ‬للشباب‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬أفكارهم‭ ‬ورؤاهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المسابقة‭ ‬وتوجيه‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بالمملكة‭ ‬لتوجيه‭ ‬طلبتها‭ ‬المبدعين‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬بها‭.‬

ودعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬ملء‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬التسجيل‭ ‬الخاص‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتسجيل‭ ‬سيكون‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭/‬10‭/‬2023م،‭ ‬وسيتم‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفي‭ ‬وورشة‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُقدم‭ ‬المبادرات‭ ‬بصورتها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬14‭/‬12‭/‬2023م‭. ‬

وتتضمن‭ ‬شروط‭ ‬المسابقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬المُبادرات‭ ‬المُقدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الترشيح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬طلبتها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ (‬فريقين‭) ‬بحيث‭ ‬يتكون‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طلاب‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الفكرة‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وغير‭ ‬مُكلفة‭ ‬ماليًا‭ ‬وتخاطب‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وتستهدف‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الحياتية‭.‬

وسيتم‭ ‬التقييم‭ ‬الأولى‭ ‬للمشاركات‭ ‬بإشراف‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬المُختصة،‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬مُبادرات‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬عروضها‭ ‬حضوريًا‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬وسيتم‭ ‬تكريم‭ ‬المبادرات‭ ‬الفائزة‭ ‬بمكافآت‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024‭.‬

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