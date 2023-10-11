ملتقى تجاري واستثماري بحريني تركي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ربع مليار دولار واردات البحرين من تركيا وصادرات المملكة تجاوزت نصف المليار دولار فـي 2022

الشيخة إيشاع آل خليفة: الاستثمارات التركية في المملكة بلغت 938 مليون دينار بحريني

السفيرة التركية لدى المملكة: تركيا الشريك الحادي عشر للبحرين من حيث حجم التجارة

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

على‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى‭ ‬التركي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تحدثت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬إيشاع‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬تتشرف‭ ‬بأن‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬المؤثر‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الاستثماري‭ ‬بهدف‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬دافع‭ ‬حقيقي‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬وفرصة‭ ‬لربط‭ ‬الجسور‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للشركات‭ ‬والخدمات‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬حقاً‭ ‬وتمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬منذ‭ ‬إعلانها‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬ونحن‭ ‬نسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬قيادتنا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استكشافها‭ ‬بعد‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تشكل‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬ولدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراكة‭ ‬تجارية‭ ‬ناجحة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التركي‭ ‬ولهذا‭ ‬نشكر‭ ‬التعاون‭ ‬النشط‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبينت‭ ‬الشيخة‭ ‬إيشاع‭ ‬أن‭ ‬واردات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بلغت‭ ‬223‭.‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بحسب‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COMTRADE ‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعلى‭ ‬خمس‭ ‬واردات‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬هي‭ ‬الأغذية‭ (‬الألبان‭ ‬والعسل‭ ‬وغيرها‮»‬‭ ‬والملابس‭ ‬والتبغ‭ ‬والآلات‭ ‬والأثاث‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬527 ‭?‬ 15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COMTRADE ‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والحديد‭ ‬والصلب‭ ‬والزجاج‭ ‬والأواني‭ ‬الزجاجية‭ ‬والمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬غير‭ ‬العضوية‭ ‬والآلات‭.‬

وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفئات‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يتفوق‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وهناك‭ ‬مجال‭ ‬كبير‭ ‬لزيادة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2014‭-‬2017‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬استثمار‭ ‬خارجي‭ ‬قدره‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬938‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وقالت‭ ‬سفيرة‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭: ‬يسعدني‭ ‬جدًا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تجمع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التركية‭ ‬والبحرينية‭ ‬المستعدة‭ ‬لإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬يصادف‭ ‬اليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية،‭ ‬تحسنت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياسي،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والسياحة‭ ‬والثقافة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬القوى‭ ‬الدافعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وراء‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬هي‭ ‬الرغبة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الثنائي،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬اتخذ‭ ‬البلدان‭ ‬خطوات‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭.‬

مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬اليوم‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬مركزًا‭ ‬ماليًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬ووجهة‭ ‬سياحية،‭ ‬أصبح‭ ‬التصنيع‭ ‬الصناعي‭ ‬رائدًا‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬وصناعة‭ ‬الصلب‭ ‬والصناعات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والأدوية‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬توفر‭ ‬المملكة‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للشركات‭ ‬التركية‭ ‬لتوسيع‭ ‬صادراتها‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬الأوسع‭.‬

وبالمثل،‭ ‬توفر‭ ‬تركيا‭ ‬سوقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سعادتنا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬إنجازات‭ ‬بلداننا‭ ‬ونشجع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬للأطراف‭ ‬المهتمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارة‭ ‬والاستثمار‭.‬

مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تحتل‭ ‬تركيا‭ ‬الشريك‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التجارة،‭ ‬والمرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬والمرتبة‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬وارداتها،‭ ‬وان‭ ‬التدفقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تستحقها،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتقد‭ ‬بقوة‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬المتبادلة‭ ‬ستفعل‭ ‬ذلك‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭.‬

واختتمت‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية،‭ ‬كما‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬بأن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناني‭ ‬لرؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الموقرين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬الثابت،‭ ‬وأهنئ‭ ‬جمعيات‭ ‬مصدري‭ ‬الأناضول‭ ‬الوسطى،‭ ‬وجمعية‭ ‬المصدرين‭ ‬التركية‭.‬