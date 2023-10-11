Thursday, 12 October 2023 03:12 GMT

ملتقى تجاري واستثماري بحريني تركي

10/11/2023 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ربع مليار دولار واردات البحرين من تركيا وصادرات المملكة تجاوزت نصف المليار دولار فـي 2022

الشيخة إيشاع آل خليفة: الاستثمارات التركية في المملكة بلغت 938 مليون دينار بحريني

السفيرة التركية لدى المملكة: تركيا الشريك الحادي عشر للبحرين من حيث حجم التجارة

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

على‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى‭ ‬التركي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تحدثت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬إيشاع‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬تتشرف‭ ‬بأن‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬المؤثر‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الاستثماري‭ ‬بهدف‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬دافع‭ ‬حقيقي‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬وفرصة‭ ‬لربط‭ ‬الجسور‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للشركات‭ ‬والخدمات‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬حقاً‭ ‬وتمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬منذ‭ ‬إعلانها‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬ونحن‭ ‬نسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬قيادتنا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استكشافها‭ ‬بعد‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تشكل‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬ولدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراكة‭ ‬تجارية‭ ‬ناجحة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التركي‭ ‬ولهذا‭ ‬نشكر‭ ‬التعاون‭ ‬النشط‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبينت‭ ‬الشيخة‭ ‬إيشاع‭ ‬أن‭ ‬واردات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بلغت‭ ‬223‭.‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بحسب‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COMTRADE ‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعلى‭ ‬خمس‭ ‬واردات‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬هي‭ ‬الأغذية‭ (‬الألبان‭ ‬والعسل‭ ‬وغيرها‮»‬‭ ‬والملابس‭ ‬والتبغ‭ ‬والآلات‭ ‬والأثاث‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬527 ‭?‬ 15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COMTRADE ‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والحديد‭ ‬والصلب‭ ‬والزجاج‭ ‬والأواني‭ ‬الزجاجية‭ ‬والمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬غير‭ ‬العضوية‭ ‬والآلات‭.‬

وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفئات‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يتفوق‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وهناك‭ ‬مجال‭ ‬كبير‭ ‬لزيادة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2014‭-‬2017‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬استثمار‭ ‬خارجي‭ ‬قدره‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬938‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وقالت‭ ‬سفيرة‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭: ‬يسعدني‭ ‬جدًا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تجمع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التركية‭ ‬والبحرينية‭ ‬المستعدة‭ ‬لإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬يصادف‭ ‬اليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية،‭ ‬تحسنت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياسي،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والسياحة‭ ‬والثقافة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬القوى‭ ‬الدافعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وراء‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬هي‭ ‬الرغبة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الثنائي،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬اتخذ‭ ‬البلدان‭ ‬خطوات‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭.‬

مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬اليوم‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬مركزًا‭ ‬ماليًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬ووجهة‭ ‬سياحية،‭ ‬أصبح‭ ‬التصنيع‭ ‬الصناعي‭ ‬رائدًا‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬وصناعة‭ ‬الصلب‭ ‬والصناعات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والأدوية‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬توفر‭ ‬المملكة‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للشركات‭ ‬التركية‭ ‬لتوسيع‭ ‬صادراتها‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬الأوسع‭.‬

وبالمثل،‭ ‬توفر‭ ‬تركيا‭ ‬سوقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سعادتنا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬إنجازات‭ ‬بلداننا‭ ‬ونشجع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬للأطراف‭ ‬المهتمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارة‭ ‬والاستثمار‭.‬

مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تحتل‭ ‬تركيا‭ ‬الشريك‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التجارة،‭ ‬والمرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬والمرتبة‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬وارداتها،‭ ‬وان‭ ‬التدفقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تستحقها،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتقد‭ ‬بقوة‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬المتبادلة‭ ‬ستفعل‭ ‬ذلك‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭.‬

واختتمت‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية،‭ ‬كما‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬بأن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناني‭ ‬لرؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الموقرين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬الثابت،‭ ‬وأهنئ‭ ‬جمعيات‭ ‬مصدري‭ ‬الأناضول‭ ‬الوسطى،‭ ‬وجمعية‭ ‬المصدرين‭ ‬التركية‭.‬

MENAFN11102023000055011008ID1107228666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث