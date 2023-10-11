البحرين تستشرف ((مستقبل التكنولوجيا المالية))

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بروز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية فـي تشكيل جميع قطاعات الاقتصاد

تحديث الخدمات المقدمة عبر تطبيقات البنوك تماشيا مع رحلة التحول الرقمي





كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أجندة‭ ‬التحول‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬‮«‬الايكونوميست‮»‬‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬حاضنة‭ ‬لمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وتستمر‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الصخير‭. ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬أبرز‭ ‬القيادات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ومستثمرين،‭ ‬وخبراء‭ ‬ومختصين‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬استعراضاً‭ ‬لتجارب‭ ‬رقمية‭ ‬وجلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رازي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أمين‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والذي‭ ‬يحرص‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنوك‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬للبنك‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬وإيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬وجودة‭ ‬أفضل‭.‬

ولفت‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بدأ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭ ‬يتم‭ ‬تحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ Points ‮»‬‭ ‬مؤخراً‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬نظير‭ ‬الخيارات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنمط‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭ ‬اليوميـة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وكشف‭ ‬أمين،‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬أصبحت‭ ‬رقمية‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬واستخراج‭ ‬بطاقة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬للبنك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفروع‭ ‬الرقمية‭ ‬مزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية‭. ‬

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬القوى‭: ‬البنوك‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬وشبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬الإنترنت‭ ‬أثبتت‭ ‬مرونتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنافسة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬نشأت‭ ‬بدائل‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭.‬

وتحدثوا‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ - ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ - ‬وكيف‭ ‬تشكل‭ ‬المشهد‭ ‬المالي،‭ ‬وكيف‭ ‬سيؤثر‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬العالمية،‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬لشبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬النامية‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬والبرازيل‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نماذجها‭ ‬الحالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬شبكات‭ ‬البطاقات،‭ ‬وهل‭ ‬سيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬بلا‭ ‬أوراق‭.‬

وشارك‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬تشاو‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حول‭ ‬التأثير‭ ‬المحتمل‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وتحليل‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ركيزة‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصادات‭ ‬العالمية‭.‬

وأدارت‭ ‬أليس‭ ‬فولوود‭ ‬مراسلة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‮»‬‭ ‬الحوار،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الثوري‭ ‬لتقنيات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬والبلوكتشين‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬صريحة‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬اعتماد‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الحديث،‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬العقبات‭ ‬مثل‭ ‬السرعة‭ ‬والبصمة‭ ‬الكربونية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬اللامركزية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬كافية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬تشاو‭ ‬حول‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبدو‭ ‬عليه‭ ‬القواعد‭ ‬المناسبة‭ ‬للأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭: ‬مستقبل‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية؟‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تخلقها‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الاستشارة‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستوفر‭ ‬للشخص‭ ‬العادي‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشورة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬الأثرياء‭.‬

وفي‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أكد‭ ‬متحدثون‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬أن‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متغير،‭ ‬وهو‭ ‬عالم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تشكيله،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬مقدمو‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بفرصة‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الصناعة‭.‬

وأضافوا،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬لجذب‭ ‬المواهب‭ ‬المؤهلة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الناس‭ ‬وتحسين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وحياتهم‭ ‬العملية‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬التقليدي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬ضخم‭ ‬للفرص،‭ ‬وقاعدة‭ ‬المستهلكين‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ومساحة‭ ‬واسعة‭ ‬للابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬الأنظمة‭ ‬القديمة‭ ‬تنتظر‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتعطشة‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسات‭ ‬أيضاً‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مستندة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتنظيم‭ ‬والاستثمار‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬ستتم‭ ‬استضافة‭ ‬فعالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإعلامية‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬امباكت‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬هاكاثون‮»‬‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويأتي‭ ‬المنتدى‭ ‬استجابة‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬قطاعاً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتنامياً‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لأطره‭ ‬التنظيمية،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭.‬

وساهم‭ ‬نجاح‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬نوعية‭ ‬ومستدامة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كأول‭ ‬مركز‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسبت‭ ‬البحرين‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬