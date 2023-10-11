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البحرين تستشرف ((مستقبل التكنولوجيا المالية))

10/11/2023 7:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل تصبح العملات المشفرة ركيزة للتمويل والاقتصادات العالمية؟

بروز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية فـي تشكيل جميع قطاعات الاقتصاد

تحديث الخدمات المقدمة عبر تطبيقات البنوك تماشيا مع رحلة التحول الرقمي


كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أجندة‭ ‬التحول‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬‮«‬الايكونوميست‮»‬‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬حاضنة‭ ‬لمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وتستمر‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الصخير‭. ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬أبرز‭ ‬القيادات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ومستثمرين،‭ ‬وخبراء‭ ‬ومختصين‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬استعراضاً‭ ‬لتجارب‭ ‬رقمية‭ ‬وجلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رازي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أمين‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والذي‭ ‬يحرص‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنوك‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬للبنك‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬وإيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬وجودة‭ ‬أفضل‭.‬

ولفت‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بدأ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭ ‬يتم‭ ‬تحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ Points ‮»‬‭ ‬مؤخراً‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬نظير‭ ‬الخيارات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنمط‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭ ‬اليوميـة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وكشف‭ ‬أمين،‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬أصبحت‭ ‬رقمية‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬واستخراج‭ ‬بطاقة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬للبنك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفروع‭ ‬الرقمية‭ ‬مزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية‭. ‬

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬القوى‭: ‬البنوك‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬وشبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬الإنترنت‭ ‬أثبتت‭ ‬مرونتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنافسة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬نشأت‭ ‬بدائل‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭.‬

وتحدثوا‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ - ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ - ‬وكيف‭ ‬تشكل‭ ‬المشهد‭ ‬المالي،‭ ‬وكيف‭ ‬سيؤثر‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬العالمية،‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬لشبكات‭ ‬البطاقات‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬النامية‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬والبرازيل‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نماذجها‭ ‬الحالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬شبكات‭ ‬البطاقات،‭ ‬وهل‭ ‬سيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬بلا‭ ‬أوراق‭.‬

وشارك‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬تشاو‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حول‭ ‬التأثير‭ ‬المحتمل‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وتحليل‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ركيزة‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصادات‭ ‬العالمية‭.‬

وأدارت‭ ‬أليس‭ ‬فولوود‭ ‬مراسلة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‮»‬‭ ‬الحوار،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الثوري‭ ‬لتقنيات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬والبلوكتشين‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬صريحة‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬اعتماد‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الحديث،‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬العقبات‭ ‬مثل‭ ‬السرعة‭ ‬والبصمة‭ ‬الكربونية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬اللامركزية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬كافية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬تشاو‭ ‬حول‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبدو‭ ‬عليه‭ ‬القواعد‭ ‬المناسبة‭ ‬للأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭: ‬مستقبل‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية؟‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تخلقها‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الاستشارة‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستوفر‭ ‬للشخص‭ ‬العادي‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشورة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬الأثرياء‭.‬

وفي‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أكد‭ ‬متحدثون‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬أن‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متغير،‭ ‬وهو‭ ‬عالم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تشكيله،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬مقدمو‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بفرصة‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الصناعة‭.‬

وأضافوا،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬لجذب‭ ‬المواهب‭ ‬المؤهلة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الناس‭ ‬وتحسين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وحياتهم‭ ‬العملية‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬التقليدي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬ضخم‭ ‬للفرص،‭ ‬وقاعدة‭ ‬المستهلكين‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ومساحة‭ ‬واسعة‭ ‬للابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬الأنظمة‭ ‬القديمة‭ ‬تنتظر‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتعطشة‭.‬

وناقشت‭ ‬الجلسات‭ ‬أيضاً‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مستندة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتنظيم‭ ‬والاستثمار‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬ستتم‭ ‬استضافة‭ ‬فعالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإعلامية‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬امباكت‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬هاكاثون‮»‬‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويأتي‭ ‬المنتدى‭ ‬استجابة‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬قطاعاً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتنامياً‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لأطره‭ ‬التنظيمية،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭.‬

وساهم‭ ‬نجاح‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬نوعية‭ ‬ومستدامة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كأول‭ ‬مركز‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسبت‭ ‬البحرين‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

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