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فـرحـة مـحـرقـيـة بـتـوجـيـهـات الـمـلـكمحافظ المحرق لـ((أخبار الخليج)): خطط متكاملة لتطوير مدينة المحرق

10/11/2023 7:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إحياء موروثاتنا الشعبية.. حل مشكلة سكن العزاب.. تطوير الأحياء القديمة

نحتاج إلى تشريعات تلزم الشركات بتخصيص مدن عمالية بعيدة عن العوائل

توفير مواقف للسيارات وسيلة لتشجيع الأهالي على العودة إلى المحرق

أجرت‭ ‬الحوار‭ - ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬

تصوير‭ ‬ ‭ ‬محمود‭ ‬بابا


رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬حوّلت‭ ‬ليالي‭ ‬مدن‭ ‬المحرق‭ ‬وقُراها‭ ‬إلى‭ ‬أفراح‭ ‬وأعراس،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬المحُرق‭ ‬انطلقوا‭ ‬ليباركوا‭ ‬الكل‭ ‬وتبادل‭ ‬الجميع‭ ‬عبارات‭ ‬التهاني،‭ ‬وباعتباره‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬أضاف‭ ‬المحافظ‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬وصف‭ ‬جلّ‭ ‬مشاعره‭ ‬وإحساسه‭ ‬بعد‭ ‬النطق‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكونه‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬استشعر‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحافظة‭ ‬فور‭ ‬صدور‭ ‬التوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمشاركة‭ ‬وزارات‭ ‬وأجهزة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬حاورت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬وتفاصيل‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حول‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطّة‭ ‬المحافظة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬البلدية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وذلك‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لتطبيق‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭.. ‬وهذا‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:‬

*‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬تسمية‭ ‬الفرجان‭ ‬القديمة‭ ‬بأسمائها‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬قديمًا؟

‭- ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مسمى‭ ‬الخطة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬واقع‭ ‬ويجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬فنحن‭ ‬بالمحرق‭ ‬نعمل‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التراثية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬بالمطلق،‭ ‬فتراثنا‭ ‬هو‭ ‬هويتنا،‭ ‬توارثناه‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬وهي‭ ‬أمانة‭ ‬ننقلها‭ ‬لأجيالنا‭ ‬القادمة،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نغفل‭ ‬فرجاننا‭ ‬القديمة،‭ ‬ولا‭ ‬سكانها‭ ‬وعوائلها‭ ‬الذين‭ ‬نحمل‭ ‬لهم‭ ‬كامل‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬أسماء‭ ‬الفرجان‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمس،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تبديلها‭ ‬أو‭ ‬تغييرها،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬تطوير‭ ‬الأسماء،‭ ‬فهي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حقب‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬تلك‭ ‬العوائل‭ ‬ورجالاتها‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وللوطن،‭ ‬وكذلك‭ ‬للمجتمع‭ ‬والحي،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تلك‭ ‬الأسماء‭ ‬وبقائها،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ببقية‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة‭.‬

* ما‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الوقوف‭ ‬عليها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق؟

‭- ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموروثات‭ ‬الشعبية،‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬والأسواق‭ ‬القديمة،‭ ‬وحل‭ ‬وجود‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب‭ ‬وسط‭ ‬فرجاننا‭ ‬وعوائلنا‭ ‬الذين‭ ‬نكن‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭.‬

فالمحافظة‭ ‬استشعرت‭ ‬منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬مكانة‭ ‬المحرق‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق،‭ ‬وأعدت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬ومنها‭ ‬ملف‭ ‬تكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬الكوكبة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬المحرق‭ ‬ممن‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬العطاء‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والعلمية،‭ ‬وترسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬التكريم‭ ‬الطريق‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬ليحذوا‭ ‬حذو‭ ‬آبائهم‭ ‬وأجدادهم‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الملفات‭ ‬يأتي‭ ‬ملف‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والتراثي،‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬العادات‭ ‬القديمة‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬فعالية‭ ‬القرقاعون‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك،‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الشعبية‭ ‬والتراثية،‭ ‬ونشرك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬وخاصة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬منها،‭ ‬بغرض‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬الموروثات‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الاندثار‭.‬

وكذلك‭ ‬الحية‭ ‬بية،‭ ‬وهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬فإننا‭ ‬نسوق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬سواحلنا‭ ‬وشطآننا،‭ ‬ونهدف‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬والواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬غير‭ ‬المستغلة،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬أقمنا‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السواحل،‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تطويرها‭ ‬لتشكل‭ ‬مواقع‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬تستقطب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وكذلك‭ ‬السياح‭.‬

وعملنا‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬خدمات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬الإسكانية‭ ‬منها،‭ ‬لتكون‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬امتدادا‭ ‬لمدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة،‭ ‬وبقاء‭ ‬أهاليها‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬ينتقلون‭ ‬إلى‭ ‬محافظات‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

والعمل‭ ‬جار‭ ‬ومستمر‭ ‬على‭ ‬حلحلة‭ ‬ملف‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب‭ ‬وسط‭ ‬أحيائنا‭ ‬السكنية‭ ‬وفي‭ ‬بيوتات‭ ‬عوائلنا‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬نوليها‭ ‬كل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والمتابعة،‭ ‬وشكلنا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة،‭ ‬وتعاونا‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولكن‭ ‬سيبقى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عملنا‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬المحرق‭ ‬كما‭ ‬عهدناها‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬أحياء‭ ‬وفرجان‭ ‬تقطنها‭ ‬العوائل‭ ‬وتزدان‭ ‬بمجالسها‭ ‬وبساحاتها‭ ‬الشعبية‭ ‬وبمقاهيها‭.‬

وأيضا‭ ‬نحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬بقاء‭ ‬واستمرارية‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية،‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬تلك‭ ‬المجالس‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬واستمرار‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬وهويتنا‭.‬

ولم‭ ‬نغفل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دور‭ ‬الفن‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬به‭ ‬المحرق‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الزمن‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬تلك‭ ‬الدور‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬التي‭ ‬نحافظ‭ ‬عليها‭ ‬وشاهدة‭ ‬على‭ ‬العراقة‭ ‬والتاريخ،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أيضا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المدارس‭ ‬القديمة‭ ‬والتراثية،‭ ‬وخير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مزارًا‭ ‬للسياح‭ ‬والمقيمين‭.‬

* من‭ ‬باب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمحرق‭ ‬هل‭ ‬سيتم‭ ‬إرساء‭ ‬حلول‭ ‬متعلقة‭ ‬بالملفات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمحرق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسألة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وفي‭ ‬المدينة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟

‭- ‬نحن‭ ‬دائما‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬وتنفيذها‭ ‬فورا،‭ ‬خاصة‭ ‬للملفات‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬البعض‭ ‬شائكة‭ ‬ومعقدة‭ ‬كملف‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إقامة‭ ‬المدن‭ ‬العمالية‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأحياء‭ ‬والفرجان‭ ‬الشعبية‭ ‬ومناطق‭ ‬العوائل‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬فالمحرق‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬تمتاز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬والعمل‭ ‬بها‭ ‬مستمر،‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قائمة‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث،‭ ‬فنحن‭ ‬لا‭ ‬نخشى‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬والجزر‭ ‬الجديدة‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬فهي‭ ‬وبسبب‭ ‬حداثتها‭ ‬تتميز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬نموذجية،‭ ‬ولكن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬فهناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المناقشات،‭ ‬وتم‭ ‬بالفعل‭ ‬بناء‭ ‬وإنشاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬فسوق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التجديد‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حفاظه‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬القديمة،‭ ‬ويمتاز‭ ‬أيضا‭ ‬بوجود‭ ‬مساحات‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬فهناك‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬طموحة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬الأهالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬المنازل‭ ‬التراثية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ساحات‭ ‬وخدمات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬لاستقطاب‭ ‬العوائل‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬قديمًا‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ونقلت‭ ‬سكنها‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى؟

‭- ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الفرجان‭ ‬القديمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وترميم‭ ‬واستملاك‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لسكن‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب،‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬العوامل‭ ‬ستكون‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وعودة‭ ‬العوائل‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أصدر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عبر‭ ‬خطابه‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬توجيها‭ ‬مباشرا‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬الأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬والتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬أهلها‭ ‬لها،‭ ‬تكريما‭ ‬لذلك‭ ‬المجد‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬الطيبة‭ ‬والكرامة‭.‬

* بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ما‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬لتطبيق‭ ‬كامل‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬لإعادة‭ ‬هوية‭ ‬المحرق‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية؟

‭- ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعد‭ ‬بأن‭ ‬طموحنا‭ ‬يعادل‭ ‬طموح‭ ‬الأهالي‭ ‬بعودة‭ ‬لأحياء‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها،‭ ‬وتستعيد‭ ‬الفرجان‭ ‬بريقها‭ ‬وتزدان‭ ‬بوجود‭ ‬العوائل‭ ‬المحرقية‭ ‬بها‭.‬

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