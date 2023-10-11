فـرحـة مـحـرقـيـة بـتـوجـيـهـات الـمـلـكمحافظ المحرق لـ((أخبار الخليج)): خطط متكاملة لتطوير مدينة المحرق

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نحتاج إلى تشريعات تلزم الشركات بتخصيص مدن عمالية بعيدة عن العوائل

توفير مواقف للسيارات وسيلة لتشجيع الأهالي على العودة إلى المحرق

أجرت‭ ‬الحوار‭ - ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬محمود‭ ‬بابا





رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬حوّلت‭ ‬ليالي‭ ‬مدن‭ ‬المحرق‭ ‬وقُراها‭ ‬إلى‭ ‬أفراح‭ ‬وأعراس،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬المحُرق‭ ‬انطلقوا‭ ‬ليباركوا‭ ‬الكل‭ ‬وتبادل‭ ‬الجميع‭ ‬عبارات‭ ‬التهاني،‭ ‬وباعتباره‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬أضاف‭ ‬المحافظ‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬وصف‭ ‬جلّ‭ ‬مشاعره‭ ‬وإحساسه‭ ‬بعد‭ ‬النطق‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكونه‭ ‬محافظا‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬استشعر‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحافظة‭ ‬فور‭ ‬صدور‭ ‬التوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمشاركة‭ ‬وزارات‭ ‬وأجهزة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬حاورت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬وتفاصيل‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حول‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطّة‭ ‬المحافظة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬البلدية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وذلك‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لتطبيق‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭.. ‬وهذا‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:‬

*‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬تسمية‭ ‬الفرجان‭ ‬القديمة‭ ‬بأسمائها‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬قديمًا؟

‭- ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مسمى‭ ‬الخطة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬واقع‭ ‬ويجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬فنحن‭ ‬بالمحرق‭ ‬نعمل‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التراثية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬بالمطلق،‭ ‬فتراثنا‭ ‬هو‭ ‬هويتنا،‭ ‬توارثناه‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬وهي‭ ‬أمانة‭ ‬ننقلها‭ ‬لأجيالنا‭ ‬القادمة،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نغفل‭ ‬فرجاننا‭ ‬القديمة،‭ ‬ولا‭ ‬سكانها‭ ‬وعوائلها‭ ‬الذين‭ ‬نحمل‭ ‬لهم‭ ‬كامل‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬أسماء‭ ‬الفرجان‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمس،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تبديلها‭ ‬أو‭ ‬تغييرها،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬تطوير‭ ‬الأسماء،‭ ‬فهي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حقب‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬تلك‭ ‬العوائل‭ ‬ورجالاتها‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وللوطن،‭ ‬وكذلك‭ ‬للمجتمع‭ ‬والحي،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تلك‭ ‬الأسماء‭ ‬وبقائها،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ببقية‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة‭.‬

* ما‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الوقوف‭ ‬عليها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق؟

‭- ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموروثات‭ ‬الشعبية،‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬والأسواق‭ ‬القديمة،‭ ‬وحل‭ ‬وجود‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب‭ ‬وسط‭ ‬فرجاننا‭ ‬وعوائلنا‭ ‬الذين‭ ‬نكن‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭.‬

فالمحافظة‭ ‬استشعرت‭ ‬منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬مكانة‭ ‬المحرق‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق،‭ ‬وأعدت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬ومنها‭ ‬ملف‭ ‬تكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬الكوكبة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬المحرق‭ ‬ممن‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬العطاء‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والعلمية،‭ ‬وترسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬التكريم‭ ‬الطريق‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬ليحذوا‭ ‬حذو‭ ‬آبائهم‭ ‬وأجدادهم‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الملفات‭ ‬يأتي‭ ‬ملف‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والتراثي،‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬العادات‭ ‬القديمة‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬فعالية‭ ‬القرقاعون‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك،‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الشعبية‭ ‬والتراثية،‭ ‬ونشرك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬وخاصة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬منها،‭ ‬بغرض‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬الموروثات‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الاندثار‭.‬

وكذلك‭ ‬الحية‭ ‬بية،‭ ‬وهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬فإننا‭ ‬نسوق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬سواحلنا‭ ‬وشطآننا،‭ ‬ونهدف‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬والواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬غير‭ ‬المستغلة،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬أقمنا‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السواحل،‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تطويرها‭ ‬لتشكل‭ ‬مواقع‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬تستقطب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وكذلك‭ ‬السياح‭.‬

وعملنا‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬خدمات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬الإسكانية‭ ‬منها،‭ ‬لتكون‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬امتدادا‭ ‬لمدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة،‭ ‬وبقاء‭ ‬أهاليها‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬ينتقلون‭ ‬إلى‭ ‬محافظات‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

والعمل‭ ‬جار‭ ‬ومستمر‭ ‬على‭ ‬حلحلة‭ ‬ملف‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب‭ ‬وسط‭ ‬أحيائنا‭ ‬السكنية‭ ‬وفي‭ ‬بيوتات‭ ‬عوائلنا‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬نوليها‭ ‬كل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والمتابعة،‭ ‬وشكلنا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة،‭ ‬وتعاونا‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولكن‭ ‬سيبقى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عملنا‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬المحرق‭ ‬كما‭ ‬عهدناها‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬أحياء‭ ‬وفرجان‭ ‬تقطنها‭ ‬العوائل‭ ‬وتزدان‭ ‬بمجالسها‭ ‬وبساحاتها‭ ‬الشعبية‭ ‬وبمقاهيها‭.‬

وأيضا‭ ‬نحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬بقاء‭ ‬واستمرارية‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية،‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬تلك‭ ‬المجالس‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬واستمرار‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬وهويتنا‭.‬

ولم‭ ‬نغفل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دور‭ ‬الفن‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬به‭ ‬المحرق‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الزمن‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬تلك‭ ‬الدور‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬التي‭ ‬نحافظ‭ ‬عليها‭ ‬وشاهدة‭ ‬على‭ ‬العراقة‭ ‬والتاريخ،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أيضا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المدارس‭ ‬القديمة‭ ‬والتراثية،‭ ‬وخير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مزارًا‭ ‬للسياح‭ ‬والمقيمين‭.‬

* من‭ ‬باب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمحرق‭ ‬هل‭ ‬سيتم‭ ‬إرساء‭ ‬حلول‭ ‬متعلقة‭ ‬بالملفات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمحرق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسألة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وفي‭ ‬المدينة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟

‭- ‬نحن‭ ‬دائما‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬وتنفيذها‭ ‬فورا،‭ ‬خاصة‭ ‬للملفات‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬البعض‭ ‬شائكة‭ ‬ومعقدة‭ ‬كملف‭ ‬سكن‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إقامة‭ ‬المدن‭ ‬العمالية‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأحياء‭ ‬والفرجان‭ ‬الشعبية‭ ‬ومناطق‭ ‬العوائل‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬فالمحرق‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬تمتاز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬والعمل‭ ‬بها‭ ‬مستمر،‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قائمة‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث،‭ ‬فنحن‭ ‬لا‭ ‬نخشى‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬والجزر‭ ‬الجديدة‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬فهي‭ ‬وبسبب‭ ‬حداثتها‭ ‬تتميز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬نموذجية،‭ ‬ولكن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬فهناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المناقشات،‭ ‬وتم‭ ‬بالفعل‭ ‬بناء‭ ‬وإنشاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬فسوق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التجديد‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حفاظه‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬القديمة،‭ ‬ويمتاز‭ ‬أيضا‭ ‬بوجود‭ ‬مساحات‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬فهناك‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬طموحة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬الأهالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬المنازل‭ ‬التراثية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ساحات‭ ‬وخدمات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬لاستقطاب‭ ‬العوائل‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬قديمًا‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ونقلت‭ ‬سكنها‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى؟

‭- ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الفرجان‭ ‬القديمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وترميم‭ ‬واستملاك‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لسكن‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬العزاب،‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬العوامل‭ ‬ستكون‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وعودة‭ ‬العوائل‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أصدر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عبر‭ ‬خطابه‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬توجيها‭ ‬مباشرا‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬الأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬والتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬أهلها‭ ‬لها،‭ ‬تكريما‭ ‬لذلك‭ ‬المجد‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬الطيبة‭ ‬والكرامة‭.‬

* بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ما‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬لتطبيق‭ ‬كامل‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬لإعادة‭ ‬هوية‭ ‬المحرق‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية؟

‭- ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعد‭ ‬بأن‭ ‬طموحنا‭ ‬يعادل‭ ‬طموح‭ ‬الأهالي‭ ‬بعودة‭ ‬لأحياء‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها،‭ ‬وتستعيد‭ ‬الفرجان‭ ‬بريقها‭ ‬وتزدان‭ ‬بوجود‭ ‬العوائل‭ ‬المحرقية‭ ‬بها‭.‬