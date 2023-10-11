معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يثري الطفل برحلة بصرية عن الصقر

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يثري معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الطفل، بمعلومات تفصيلية عن أجزاء جسم الصقر، حيث يشارك في رحلة بصرية مع الطائر الذي يشكل إرثاً للآباء والأجداد في المملكة.
وتأتي فكرة الرحلة عبر وقوف الطفل أمام شاشة تلفزيونية، والإشارة إلى أي جزء من أجزاء جسم الصقر، وبالضغط عليها تظهر أمامه معلومات تفصيلية عن طريق مقاطع فيديو ورسوم بيانية حول الجزء الذي اختاره، إذ تستعين الرحلة بأحدث التقنيات التي تجذب الطفل وتدفعه إلى التفاعل معها.
الرحلة مع الصقر والمسماة“مخطط الصقر” تقع ضمن ألعاب ومسابقات عدة تضمها منطقة صقار المستقبل، التي هيأها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للأطفال بجميع مراحلهم العمرية، سعياً إلى تأهيله صقارًا للمستقبل.
وينظم نادي الصقور السعودي النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، في معرض يعد الأضخم من نوعه في المنطقة والعالم، وسط نجاح صاحب نسخه الأربع الماضية، متضمناً أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.–واس
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