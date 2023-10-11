صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب " النواحي الصحية في مدرسة الكتّة الأميرية " ١٩٣٠ - ١٩٦٨ ( دفتر زيارات طبيب الحكومة مصدراً )
للباحث الدكتور سلطان الرصيفان .
الكتاب احتوى على معلومات تمهيدية متعلقة بتاريخ قرية الكتّة وتاريخ المدرسة الأميرية وأطباء الحكومة الأوائل الذين عملوا في طبابة جرش، ومرافق المدرسة وتأثيرها على صحة التلاميذ وأمراض التلاميذ والتي كان أهمها
الملاريا، الجدري، الكوليرا، التيفوئيد، السلّ، الحصبة، تضخم الطحال، النُكاف، وأمراض العيون مثل التراخوما والرمد الربيعي والرمد الصديدي
واستطاع الدكتور سلطان رصد ٣٤ مرضاً استوطنت بين تلاميذ المدرسة بين عامي ١٩٣٠-١٩٦٨ كذلك تطرق الكتاب إلى العوامل التي ساعدت الطبيب على تحسين صحة التلاميذ بالإضافة إلى ملاحظات الطبيب على :
- النواحي الانشائية والنظافة في المدرسة وتأثيرهم على صحة التلاميذ.
- الأمراض السارية
- مسح ومداواة وتقطير العيون.
- صحة التلاميذ العمومية.
- نظافة التلاميذ.
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