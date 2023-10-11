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صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

10/11/2023 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب " النواحي الصحية في مدرسة الكتّة الأميرية " ١٩٣٠ - ١٩٦٨ ( دفتر زيارات طبيب الحكومة مصدراً )
للباحث الدكتور سلطان الرصيفان .
الكتاب احتوى على معلومات تمهيدية متعلقة بتاريخ قرية الكتّة وتاريخ المدرسة الأميرية وأطباء الحكومة الأوائل الذين عملوا في طبابة جرش، ومرافق المدرسة وتأثيرها على صحة التلاميذ وأمراض التلاميذ والتي كان أهمها
الملاريا، الجدري، الكوليرا، التيفوئيد، السلّ، الحصبة، تضخم الطحال، النُكاف، وأمراض العيون مثل التراخوما والرمد الربيعي والرمد الصديدي
واستطاع الدكتور سلطان رصد ٣٤ مرضاً استوطنت بين تلاميذ المدرسة بين عامي ١٩٣٠-١٩٦٨ كذلك تطرق الكتاب إلى العوامل التي ساعدت الطبيب على تحسين صحة التلاميذ بالإضافة إلى ملاحظات الطبيب على :
- النواحي الانشائية والنظافة في المدرسة وتأثيرهم على صحة التلاميذ.
- الأمراض السارية
- مسح ومداواة وتقطير العيون.
- صحة التلاميذ العمومية.
- نظافة التلاميذ.

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