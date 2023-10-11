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الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

10/11/2023 3:17:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
وشدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية، محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.
وأكد جلالة الملك ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع.

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