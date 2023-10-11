إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/11/2023 3:17:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابود شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل عابود، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.
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