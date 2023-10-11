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إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

10/11/2023 3:17:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابود شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل عابود، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.




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