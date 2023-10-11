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الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

10/11/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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