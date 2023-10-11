الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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