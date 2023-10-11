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رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة

10/11/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تم رصد مركبات مدرعة غريبة، إلى جانب الميركافا التقليدية ذات التعديلات المختلفة في مجموعة المركبات الإسرائيلية التي يتم نقلها إلى غلاف غزة.
ظاهريا، تبدو مثل الدبابات العادية، لكنها ليست مزودة بأسلحة. منها ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة "أوفيك". وهي ليست مخصصة للمشاركة المباشرة في الهجمات وإيصال المشاة، ولكنها تستخدم كوحدات قيادة وأركان. تم بناؤها وفق نماذج دبابات ميركافا قديمة، حيث تحتوي على غرف مدرعة مع معدات خاصة. يمكن أن نرى أن المدرعة تحتوي على هوائيات مختلفة على سطحها.

روسيا اليوم

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