رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تم رصد مركبات مدرعة غريبة، إلى جانب الميركافا التقليدية ذات التعديلات المختلفة في مجموعة المركبات الإسرائيلية التي يتم نقلها إلى غلاف غزة.
ظاهريا، تبدو مثل الدبابات العادية، لكنها ليست مزودة بأسلحة. منها ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة "أوفيك". وهي ليست مخصصة للمشاركة المباشرة في الهجمات وإيصال المشاة، ولكنها تستخدم كوحدات قيادة وأركان. تم بناؤها وفق نماذج دبابات ميركافا قديمة، حيث تحتوي على غرف مدرعة مع معدات خاصة. يمكن أن نرى أن المدرعة تحتوي على هوائيات مختلفة على سطحها.
روسيا اليوم
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