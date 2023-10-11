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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو

10/11/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو.

وجاء في البيان: "نتابع التقارير التي تفيد باختراق المجال الجوي من الأراضي اللبنانية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من الأرض ومن الجو".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار في منطقة شاطئ الكرمل، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".
وأفادت مصادر مساء الأربعاء بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

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