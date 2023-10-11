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بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

10/11/2023 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من استبدال مقاتليها في محوري "عسقلان- زيكيم"، و"صوفا"، ومحاور أخرى في غلاف غزة.
وأوضحت القسام في بلاغٍ عسكري، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة في صوفا.
وقالت كتائب القسام، إنها هاجمت موقعًا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري.
كما أعلنت القسام، إنها قصفت مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز "آر 160′′ .

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