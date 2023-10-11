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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

10/11/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

وفا

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