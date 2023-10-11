الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
وفا
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