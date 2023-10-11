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إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

10/11/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار وبلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وذكرت مصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في كل من مخيم الفوار وبلدة الظاهرية وعلى مفترق قرية خرسا جنوب الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب من مخيم الفوار بالرصاص الحي في القدم، حيث نقل إلى المستشفى، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة الظاهرية، تم علاجه ميدانيا.




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