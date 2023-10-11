إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/11/2023 3:17:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس.
وذكرت مصادر أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية، أطلقوا قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
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