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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/11/2023 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس.
وذكرت مصادر أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية، أطلقوا قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.




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