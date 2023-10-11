تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة
التاريخ
10/11/2023 3:17:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات الإسرائيلية في غزة.
وشدد الرئيس التركي أردوغان خلال حديثه مع ولي العهد السعودي على أهمية تقديم دول المنطقة "رسائل بناءة" لإنهاء الصراع.
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