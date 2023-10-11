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تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

10/11/2023 3:17:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات الإسرائيلية في غزة.
وشدد الرئيس التركي أردوغان خلال حديثه مع ولي العهد السعودي على أهمية تقديم دول المنطقة "رسائل بناءة" لإنهاء الصراع.




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