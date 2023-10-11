شهيدة و6 جرحى بينهم أطفال بقصف منزل جنوب خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهدت سيدة، وأصيب 6 مواطنين آخرين بجروح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا نقلا عن مستشفى ناصر المدينة، باستشهاد سيدة وإصابة 6 مواطنين آخرين بعيد قصف من طائرة حربية إسرائيلية طال منزلا يعود لعائلة البشيتي في منطقة معن جنوب شرق المدينة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شمالة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ودمرته بشكل كامل.
وكان ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في غارات استهدفت منزلين لعائلتي زنون والعاجز في مدينة رفح، جنوب القطاع.
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