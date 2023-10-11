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شهيدة و6 جرحى بينهم أطفال بقصف منزل جنوب خان يونس

10/11/2023 3:17:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهدت سيدة، وأصيب 6 مواطنين آخرين بجروح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مستشفى ناصر المدينة، باستشهاد سيدة وإصابة 6 مواطنين آخرين بعيد قصف من طائرة حربية إسرائيلية طال منزلا يعود لعائلة البشيتي في منطقة معن جنوب شرق المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شمالة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ودمرته بشكل كامل.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في غارات استهدفت منزلين لعائلتي زنون والعاجز في مدينة رفح، جنوب القطاع.

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