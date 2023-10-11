شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحك/PNN/استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، على حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أطلقوا الرصاص على مركبة أحد المواطنين، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.

وكانت وزارة الصحة، أعنلت اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1079 شهيدا، و5314 جريحا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 24 شهيدا، و130 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.