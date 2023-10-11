هل تريد إسرائيل احياء مشاريع قديمة بتحويل سيناء إلى وطن (قومي) للفلسطينيين وإثارة أزمة كبيرة مع مصر؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قام جيش الإحتلال بتعديل تصريح لكبير المتحدثين باسمه اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، والذي كان قد قال“معبر رفح لا يزال مفتوحا ... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”، وقال بيان التصحيح الذي أصدره مكتب هيخت، غداة التصريح“معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه مغلق الآن”.

هذا التصريح وبالرغم من تصحيحه، اصطدم بقضية غاية في الحساسية في مصر، وتتعلق بتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وهو مشروع يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ورفضه كافة الرؤساء المصريين.

وبثت وسائل إعلام مصرية رسمية، ما وصفته بتصريح من مسؤول مصري رفيع المستوى، دون أن تكشف عن هويته، وتميز بكونه تصريح قوي اللهجة، أكد فيه المسؤول رفض مصر الحازم لأي محاولات لتطبيق هذا المشروع القديم، مشيرا إلى الأمر غير مقبول لكل من المصريين والفلسطينيين، كما أشار بعض المراقبين إلى التصحيح الإسرائيلي، لم يشكل تراجعا عن فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، وإنما اقتصر على تصحيح المعلومة القائلة بأن معبر رفح مفتوح.

واعتبر حامد فارس، المستشار السابق لجامعة الدول العربية، أن الضربات التي استهدفت معبر رفح خطوة غير مدروسة، مؤكداً أن القاهرة سترد بحزم على أي محاولة لتنفيذ مخطط إفراغ غزة من سكانها وإجبارهم على التوجه نحو مصر، قائلا:

“هذه التحركات الإسرائيلية هي تحركات غير مدروسة، وكان هناك رد قوي جدا من الخارجية المصرية يؤكد أن الحدود المصرية غير مستباحة، وقال بشكل واضح إن إسرائيل والمخطط الإسرائيلي سيواجه بكل حزم من الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية كانت دائما ما تتدخل للعمل على الحفاظ على أشقائنا في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تعرضت عكس الاتجاه تماما في ظل دعم غربي أمريكي وتخاذل حقيقي من المجتمع الدولي.

إسرائيل لديها مخطط واضح تم كشف نواياه ... يعني عندما يقول مصدر عسكري توجهوا إلى مصر وعندما يتم التوجه إلى مصر، فإن ما سيحدث في أرض غزة أو في الضفة أنهم سيقومون بتطويق الضفة الغربية بالكامل، ويحصلون على أرض قطاع غزة، وانتهت القضية الفلسطينية، وتم تصفيتها بالكامل وهو ما لن يقبله الشعب الفلسطيني ولا الدولة المصرية التي ستدافع بكل قوة عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته العادلة على حدود 1967′′.